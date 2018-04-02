藍色新力量成立大會 侯友宜出席力挺年輕人

相關新聞
鼓勵黨內年輕世代參選 侯友宜要大家和他並肩作戰2018-04-02 11:23
「魚傻到相信貓被吃」 羅智強寓言諷選民被騙2018-04-02 08:48
洪耀福指民進黨是務實主義 孫大千：與投機一線之隔2018-04-02 08:11
侯友宜出席藍色新力量成立記者會2018-04-02 07:02
竹縣竹北選民年輕化 第三勢力利多2018-04-02 00:31
下定決心？ 韓國瑜9日宣布選高雄市長2018-04-02 00:23
草屯鎮長選舉 藍營面臨分裂2018-04-02 00:22
新北政見會 周錫瑋、侯友宜、金介壽大拚場2018-04-02 00:19
小綠投大綠？洪慈庸：從未起過這念頭2018-04-02 00:15
南投草屯鎮長選舉 國民黨面臨分裂2018-04-01 23:29
選將拚了…墓仔埔、垃圾山 勇敢衝2018-04-01 23:25
祈福、選民互動…政治人物愛拜廟2018-04-01 23:18
搶攻青年選票 周錫瑋下鄉開臉書直播2018-04-01 22:54
侯友宜站台力挺青年參選 共創藍色新力量2018-04-01 22:51
呂秀蓮批外星人 柯文哲：外星人也是人2018-04-01 13:23
智庫民調：縣市長選舉 4成5認為選區綠會贏2018-04-01 13:18
選戰還沒真正開打 垃圾大戰先開打2018-04-01 12:24
縣市議員選舉 太陽花世代從街頭走入政治2018-04-01 12:14
4成5民眾看好綠縣市長候選人 無黨執政縣市藍選情加溫2018-04-01 11:52
政見會最終場 周錫瑋：我有一種能力叫打敗民進黨2018-04-01 11:47
國民黨新北市長初選最終場政見說明 三人未同台2018-04-01 11:30
縣市長選舉 民調：35.9%優先考慮民進黨2018-04-01 10:55
遭呂秀蓮批是外星人 柯文哲：外星人也是人2018-04-01 10:52
整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？2018-03-28 10:00
柯P拚連任 還有一張重要王牌2018-03-26 11:15
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
戰搜直升機重落地不罰 影片交媒體披露懲處立即下達2018-04-01 20:00
蔡英文春祭不祭英烈 李艷秋：我們不要的中共收下了2018-04-01 16:09
軍官孤單頂烈日賣場前擺攤召募 網友：看了想哭2018-04-01 23:44
愚人節不快樂？綠委：被國民黨愚弄幾十年2018-04-01 12:53
綠委愚人節批藍 孫大千反指民進黨愚弄人民十大謊言2018-04-01 15:05
與柯文哲合作被爆料 孫大千批蔡英文：史上最搞笑政治操作2018-04-01 12:22
俄大學生報：陳慶士2001年研究就開始造假2018-04-01 12:26
直升機重摔被爆料 朱學恒：鬥爭不要這麼醜惡2018-04-02 08:02
兩岸關係「無政府」 學者：陸委會被當空氣還自取其辱2018-04-01 15:34
愚人節藍被綠酸 羅智強回嗆：人民天天被蔡英文愚弄2018-04-01 16:44
國產水雷與無人機未達研發目標 立院凍結13機密預算2018-04-01 20:35
藍綠聯手 恐引爆農地嚴重浩劫2018-04-01 23:00
影／闖我空域遭示警駛離 共機回嗆：在執行訓練！2018-04-01 16:26
禁台生任職中國銀行 蔡正元：陸委會榮登第一號愚人2018-04-02 10:12
獨／陳師孟提修監委自律規範 想拿掉「超黨派」2018-04-01 12:26
台灣濫用除草劑 我們都在慢性吸毒...2018-04-01 23:41
空汙嚴重老外窩家裡開空氣清淨機 哀嚎：別來台灣2018-04-02 08:52
諾貝爾得主也造假！醫界：國際對台灣論文打大問號2018-04-02 11:26
「討黨產」民進黨沒人早過黃煌雄 卻被批不懂轉型正義？2018-04-02 08:00
洪耀福指民進黨是務實主義 孫大千：與投機一線之隔2018-04-02 08:11
小英批讓扁保外就醫非好事 孫大千：施壓阿扁封口2018-04-01 16:43
基隆軍港遷移 「半世紀的記憶沒了」2018-04-02 00:31
超誇張...供電4月中旬就亮橘色警戒2018-04-01 23:37
喬了3年…基隆軍港拆遷明動土2018-04-02 00:25
「魚傻到相信貓被吃」 羅智強寓言諷選民被騙2018-04-02 08:48
下定決心？ 韓國瑜9日宣布選高雄市長2018-04-02 00:23
馬英九書法賽頒獎 蘇嘉全也讚：會寫書法的都是英雄2018-04-01 12:41
陳慶士2001年就造假…14專案拿590萬美元2018-04-01 23:37
科技部：陳慶士案 最重終身停權、追回補助2018-04-01 13:36
馬英九出席書法賽 盼推廣書法正統漢字2018-04-01 15:42
距小英50公尺擊發實彈 肇事警衛官很懊悔2018-04-02 10:32
陳慶士論文造假案 中研院士：科學最重要的是「真」2018-04-01 13:36
讓陳慶士參與高教深耕 教育部：無法逐一審核2018-04-01 13:36
侯友宜出席藍色新力量成立記者會2018-04-02 07:02
保護傘擬延長 6萬農地違章工廠再解套？2018-04-01 23:48
陳慶士去年還申請計畫 中研院：沒讓他過2018-04-01 13:36
藍委提修監察法「陳師孟條款」 監委立委看法不一2018-04-01 12:27
新北政見會 周錫瑋、侯友宜、金介壽大拚場2018-04-02 00:19
賴揆二訪中興新村 將談首都減壓2018-04-02 00:10
AIT處長梅健華分享扮醜搞笑照 幽默力量大2018-04-01 15:54
留言