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鼓勵黨內年輕世代參選 侯友宜要大家和他並肩作戰

2018-04-02 11:23聯合報 記者徐偉真╱即時報導

角逐國民黨新北市長初選的前台北縣長周錫瑋昨天說他是最強「母雞」，競爭對手新北市前副市長侯友宜今天也以母雞之姿，參加十幾位黨內縣市議員參選人的記者會。侯友宜說，他從來沒有自己是母雞的想法，他今天是要鼓勵參選的年輕人，也說年輕世代參選，才能改變政治生態，他當公務員三十幾年，就是用這樣的想法，希望這些年輕人也用這樣的精神跟他一起並肩作戰。

國民黨12位參與年底縣市議員選舉的參選人今天舉行記者會，宣布成立「藍色新力量」，成員包括參與台北市議員選舉的林冠勳和游淑慧、新北市的葉元之、江怡臻等，侯友宜出席記者會時表示，希望大家支持藍色新力量，讓年輕人接棒，國民黨早日新陳代謝。

被問到周錫瑋昨天說他是最強母雞，侯友宜說，他今天是要來鼓勵年輕人勇敢站出來參選，尤其是大部分的人都是首度參選，跟他的心情一樣，媒體追問他將如何「庇蔭小雞」，侯友宜說他從來沒有這樣的想法，勉勵要參選的年輕世代不要忘記初心，要為國家社會奉獻犧牲，盼其他人跟他一起並肩作戰。

侯友宜說，他也算是第一次選舉的新人，他鼓勵比他更年輕的人站出來，所以今天合體辦活動，希望改變台灣社會的想法和概念，勉勵年輕人不要忘記初心，他也說他當公務員38年，一直以來秉持三個信念，始終如一、做對的事，還有團結為台灣，他希望年輕人也能有這樣的想法。

新北市前副市長侯友宜。記者徐偉真/攝影
新北市前副市長侯友宜。記者徐偉真/攝影
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