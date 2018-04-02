侯友宜出席藍色新力量成立記者會

2018-04-02 07:02 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



年底縣市議員選舉，國民黨新世代參選人紛紛投入黨內初選，參選情形相當踴躍。包括台北市、新北市等12位年輕市議員參選人，進一步成立「藍色新力量」連線，今天上午10點將在立法院舉行成立大會，新北市長參選人侯友宜也將出席致詞，力挺年輕世代。

侯友宜參選新北市長，最重視的就是年輕世代，未來競選團隊也將以年輕世代為主，他的團隊成員葉元之、江怡臻等，都是藍色新力量的成員。國民黨新北市長初選，明天開始就將正式進行民調，4月3日、4日、5日民調，6日公布結果，民調勝出者將代表國民黨參選新北市長。年輕市議員參選人今天上午與侯友宜連線，互相支持拉抬，讓藍色新力量的成立記者會，受到注目。

「藍色新力量」目前有12人，成員來自各縣市，分別是台北市的林冠勳、游淑慧；新北市的馬見、胡文琦、唐慧琳、葉元之、江怡臻；台中市李允中；南投縣游顥；嘉義藍力凱；高雄市孫健萍；台東縣姜駿傑等。成立藍色新力量是要告訴民眾，還有一群流著藍色血液的年輕人，要以團結的力量扭轉失落的台灣，絕對有信心打敗綠色恐怖。

前國民黨文傳會副主委胡文琦表示，國民黨過去一直沒給年輕人機會，以致於青黃不接。如今年輕人站出來，成立藍色新力量，讓國民黨早日新陳代謝。年輕人能夠接棒，國民黨才會有希望，年輕就是速度，速度決定未來，藍色新力量會展現不一樣的風貌，讓民眾有更清新的選擇。

藍色新力量成立記者會今天上午10點在立法院中興大樓101貴賓室舉行，由胡文琦擔任記者會主持人，侯友宜將親自出席並並致詞，成員也將一一發言，闡述理念。