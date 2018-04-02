新北政見會 周錫瑋、侯友宜、金介壽大拚場

2018-04-02 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



國民黨昨舉行新北市長初選最終場政見說明會，兩位參選人周錫瑋（左）與金介壽握手致意。 記者胡經周／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長初選昨舉行最後一場政見會，三位參選人同場交鋒。周錫瑋說，他有執政經驗跟能力，將新北市帶往國際城市。侯友宜表示，要把過去七年新北市打造的幸福感擴大，讓市民有光榮感。金介壽則呼籲選民不要「所託非人」。

國民黨新北市長初選從四月三日至五日民調，四月六日上午在國民黨中央公布結果。昨天在板橋舉行最後一場政見說明會，經抽籤金介壽、周錫瑋、侯友宜依序上台，壓軸的侯友宜直到周錫瑋發表時間快結束才到場，短暫坐在台下聆聽；三人僅短暫同場，侯一上台，金就轉身離去，大批挺周民眾也離場，較勁氛圍濃厚。

「我有一種能力，叫打敗民進黨。」周錫瑋說，新北市是民進黨最想贏的城市，國民黨這場仗很難打，他有跟民進黨作戰的經驗，曾終結民進黨在新北市執政十六年的經驗，新北市選民要選一個有能力的人。

國民黨新北政見會，侯友宜和支持者揮手致意。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 侯友宜說，民眾安居樂業，關心的是不塞車、騎樓平整等大小事，他認為要選一個認真努力、踏實去做的人，他要讓新北變成每個人的終點站，不是「好康都在台北市、歹康都在新北市。」

金介壽拿皮箱上台暗諷說，「我來的是政見會場，不是到玉山官邸，見的是新北市民，不是扁嫂。」金介壽說，他要在新北市成立協助司法冤案的局處，也鼓勵新北年輕人到對岸讀大學、就業，他呼籲蔡英文總統放棄台獨，兩岸才能恢復正常交流。