小綠投大綠？洪慈庸：從未起過這念頭

2018-04-02 00:15 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ／台北報導



時代力量立委黃國昌（右）與洪慈庸合唱「我的未來不是夢」，打破不合傳言。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年底選戰逼近，同屬泛綠陣營的民進黨、時代力量競爭加劇。地方盛傳，時代力量立委洪慈庸近來常以跑選區為由，鮮少出席時力記者會，但卻不只一次與擔任台中市新聞局長的先生卓冠廷，一同出席台中市長林佳龍私下召集的選舉會議。洪慈庸是否可能轉換政黨，成為小綠投身大綠的第一塊骨牌？已引發地方熱議。

洪慈庸未否認出席林佳龍召集的會議，但強調自己是台中的立委，自然會被林佳龍徵詢選區意見，但她「從未起過投身其他政黨的念頭」。

勞基法修法後，傳出時力立委林昶佐、洪慈庸和黨內不合的傳聞，雖然時力數度否認，但成員關係成為各方關注焦點。知情人士透露，立法院本會期開始，洪慈庸即常以「跑台中選區行程」為由，鮮少出席黨團記者會，甚至連每周二的黨團會議也頻頻缺席。

另一方面，相關人士指出，林佳龍為了拚年底市長選舉，私下不時邀請泛綠人士商討選情，洪慈庸也受邀和老公卓冠廷連袂出席，不過她鮮少發言，卓冠廷則都侃侃而談。

綠營人士透露，時代力量前年大選在民進黨禮讓下，贏下五席立委席次，洪慈庸當時獲得林佳龍團隊力挺而勝選，與民進黨關係本來就格外緊密。加上卓冠廷是林佳龍愛將，洪慈庸與時力近期又因勞基法風波產生嫌隙，並傳出時力立委徐永明和黃國昌團隊認為洪在國會表現不佳，沒有專心問政等，會有洪慈庸可能跳槽民進黨的傳聞，不讓人意外。

洪慈庸強調，每個政黨內都會有不同想法，是民主政治常態，若以此推斷「不合」未免太過跳躍，重點是她和黨內具有對共同價值的堅持，因此「從未起過投身其他政黨的念頭」。