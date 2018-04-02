竹縣竹北選民年輕化 第三勢力利多

2018-04-02 00:31 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 郭政芬



不少建商在此竹北市頭前溪旁新建大樓，也是民眾喜歡換屋位置處之一，外移人口多、年輕化。 記者郭宣彣／攝影 分享 facebook 新竹縣竹北市人口跨過18萬人門檻，下屆縣議員席次增加1席，從10席增為11席。竹北外移人口多、年輕化，對第三勢力是利多。

國民黨在竹北原占過半6席，其他4席為民進黨、無黨、民國黨、勞動黨，呈現近五五波之姿，國民黨林為洲選上立委轉任、勞動黨高偉凱為法案請辭，竹北市議員席次空2席，本屆又將增加1席，各黨磨刀霍霍搶3席空缺。

國民黨目前共5席現任，陳見賢、陳凱榮、楊敬賜、林保光、蘇明輝都深耕地方，曾任市民代表的杜文中、蔡志環傳出參選，議長張鎮榮特助王炳漢積極走訪，國民黨預計提名6至8席。

竹北選區年輕化、外移人口多，選民結構異於傳統選區，不論是民進黨或第三勢力都認為有機會，紛推出新人參選。

民進黨部分，目前通過登記審查的張珈源、王誠緯都是年輕新人，竹北選區預計提名至少3席，黨內可能再徵召人選。現任縣議員、民進黨籍葉芬英，這次未參與黨內登記，外傳將以無黨身分出選。

民國黨除現任縣議員邱靖雅外，交大博士、留美學者吳旭智也積極爭取提名，黨內登記4月中截止，人選逐漸明朗。時代力量布局勞工律師連郁婷，她是竹女畢業，曾為華隆關廠案的弱勢勞工發聲爭取權益，提供選民政治新選擇。

竹北現任代表林燕聰夾帶高人氣，無黨籍現任議員鄭美琴也是實力派，補教界理事長陳榮昌在網路成立競選臉書，勞動黨、樹黨、綠黨等，也傳出將提名人選角逐縣議員。