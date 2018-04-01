國民黨新北初選政見會 3選將力拚出線

2018-04-01 16:06 中央社 新北1日電



今天是國民黨新北市長初選最後一場集會式政見說明會，各參選人都力拚出線，金介壽喊出鼓勵公費送新北子弟到對岸留學；周錫瑋則強調有選舉打敗民進黨能力；侯友宜則要讓新北的人才及產業走向世界。

國民黨今天在板橋永安公園活動中心舉辦政見說明會，現場湧入數百人聆聽，周錫瑋則在家人陪同出席並向媒體表示，家人從反對他參選到後來願支持讓他對社會有所貢獻，讓新北市更進步更繁榮；侯友宜被問到是否會找家人助選時表示，選舉時會全力把自己的角色扮演好，也希望家人能給他多一點支持力量。

隨後經抽韱，金介壽首先上台強調手中握有侯友宜許多黑資料卻只能登報，但他相信且民進黨手裡黑資料應該比他還多，只是現在不拿出來，擔心未來新北市將重演當年興票案狀況，民調低的人反而勝選。

金介壽說，他若當選市長，他要成立司法協助的局處，編預算幫助冤案受害的民眾。他也認為對岸「一帶一路」是台灣的機會，應搭順風車，他若當市長會鼓勵新北市年輕人到對岸讀大學，學費雜費全免，市府編列預算補助生活。

隨後，周錫瑋肯定新北市的多元性，已成為台灣縮影，他一直希望改善新北的水利，當選縣長後找了副縣長李鴻源幫忙，實現了淡水河要乾淨、新北市要升格的兩大政見。

周錫瑋說，民進黨現在最想要贏的就是新北市，國民黨這場仗很難打，要找有勝選民進黨經驗的人才可以，他從選省議員到立委，甚至贏回民進黨執政16年的台北縣，也讓馬英九2008年選總統時在北縣大贏50萬票，打得民進黨落花流水，因此他有一種能力，叫「打敗民進黨」，民進黨最怕的就是周錫瑋。會後，周錫瑋率車隊掃街做衝刺。

侯友宜壓軸發表政見時強調要讓幸福感延伸，創造城市光榮感。他細數過去政績，尤其是將「歡樂耶誕城」打造成世界亞洲地區三大耶誕節慶活動，去年打卡記錄更是破400萬人，「這就是新北市的榮耀！」

侯友宜表示，過去大家缺少共同的歷史和記憶，而且隔壁有一個台北市，他認為地方自治進入六都時代，中央地方關係必須徹底改變。

他說，新北是400萬人最大城市，不會永遠只做台北市的「細漢」（台語）。過去政治人物喜歡用大型工程創造城市光榮感，反而造就許多蚊子館。他認為城市光榮感可以來自於「人」，他要透過人才的培育，讓新北的人才或產業走向世界。

侯友宜強調，他做警察的第一天就把生命交給國家，這是他人生第一場選舉，他非常很痛恨選舉撕裂，希望藉由參選，尋回團結的台灣，讓下一代更好。他一定用這樣的原則，「找對的人、做對的事」，帶領團隊與市民並肩作戰。