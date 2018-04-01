呂秀蓮批外星人 柯文哲：外星人也是人

2018-04-01 13:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳靖宜 ／台北報導



台北市長柯文哲今早出席台北兒童月活動。 記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 年底選戰將至，外傳民進黨將再次禮讓現任台北市長柯文哲，前副總統呂秀蓮昨批評民進黨中央，說民進黨不是不提人，但就是要提外星人，並說「姚文智跟我都不是人嗎？」

對於呂指自己是外星人，柯文哲今出席活動時受訪時一度沉默，不過隨後表示「這條本來有個答案，外星人也是人啊。」

不過也有外界傳聞，民進黨將提名姚文智與柯文哲競爭，柯表示「不要緊啊」，每天問題都不一樣，但答案都一樣，「反正做好自己的事情就好了」。

柯文哲近期對獨派動作頻頻，拆完公投盟帳蓬又向西門町台獨旗隊開刀，導致獨派不滿，質疑柯文哲此舉是為選舉而來，因此獨派民眾號召「丟鞋」活動，將在柯文哲所到之處丟鞋抗議。

為保柯文哲安全，維安人員在活動現場都準備雨傘「防鞋」，對此，柯文哲表示「我不曉得」， 並說不清楚維安人員是否有準備雨傘，隨後又說「不用啦，還好啦還好啦！」

至於又被抗議，會不會擔心影響年底選戰，柯文哲表示，「慢慢還是要建立規則」，如果法律訂出來，大家就要遵守，訂法律擺在那裡大家都不遵守，「那這國家爛掉了」。

為整頓警察風紀，台北市長柯文哲在治安會議上，向警察局長、督察長及14分局長、3大隊長等高階警察主官下令，要減少不必要應酬、不拿錢與受邀吃飯一定要先搞清楚是誰買單的「二不一要」命令，外傳是不滿目前警紀，對此柯文哲今早受訪時表示「不是不滿意」，只是在風紀問題方面，警察局相對其他局處改善比例較不明顯。

柯文哲說，自他上任以後，台北市的風紀案計明顯少掉很多，警察局也不是沒有少， 只是比例比沒有比其他局處少得多。對於外界解讀，此「二不一要」的指令是柯不滿意警局施政成果，柯文哲表示「沒有不滿意」，因為台北市的治安 暴力性案件少很多，但智慧型案件慢慢上升，是整個社會形態在改變，沒有辦法一步到位。

至於會不會擔心基層警察認為柯涉入太多，柯文哲則說「我很少管他們」，且不拿錢是基本要求，哪是什麼要求，這是「基本條件」，每吃一頓飯都要問這頓是誰出的錢，多問一句會少很多問題。