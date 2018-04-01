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智庫民調：縣市長選舉 4成5認為選區綠會贏

2018-04-01 13:18聯合晚報 記者劉宛琳／台北報導

台灣世代智庫今天公布「2018縣市長選舉初探民調」結果，調查顯示超過四成五民眾認為，年底縣市長選舉戶籍所在縣市會由民進黨候選人當選，並拿下多數席次；在國、民二黨執政外縣市民眾，則是比較看好國民黨的選情。

年底縣市長選舉調查部分，有35.9%民眾會優先考慮民進黨候選人，27.6%民眾會優先考慮國民黨候選人，9.4%則表示會優先考慮其他黨派候選人；有45.3%民眾認為戶籍所在縣市會由民進黨候選人當選，認為國民黨候選人會當選的僅25.2%。席次方面，認為民進黨當選席次較多的民眾占49.1%，國民黨席次則占26.4%。

從過去施政結果看來，有65.1%民眾對於縣市長施政表現表示滿意，不滿意的民眾占24.8%；其中以民進黨執政縣市民眾滿意度最高，占67.1%，國民黨占63%，無黨籍則是60.6%。

在推動地方建設與補助方面，認為現在的民進黨政府表現較好的民眾有40.5%，國民黨表現較好者則占28.1%，未表態的則有31.3%。

民進黨與國民黨執政縣市民眾支持同黨繼續執政的比例都在4成1以上，但認為同一政黨候選人會當選的比例卻都超過5成1；無黨籍執政縣市各黨派支持度接近，不過民眾比較看好國民黨選情。

縣市議員選舉部分，有33.6%民眾在年底議員選舉會投給民進黨籍候選人、28.5%民眾會投給國民黨候選人、4.9%民眾會選其他黨派候選人。

本次調查由台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，期間為今年3月26日至27日，採電訪方式訪問1074位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99%。

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