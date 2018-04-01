選戰還沒真正開打 垃圾大戰先開打

2018-04-01 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



年底選戰還沒真正開打，「垃圾大戰」先開打；市議員初選競爭激烈，台北市街頭出現不少違規掛設的擬參選人布條、旗子，甚至還有民眾抱怨，有擬參選人團隊將旗子插在自家私有土地上。台北市環保局表示，最近街頭的確開始出現違規掛設的布條、旗子，若看到會先勸導，若不移除就會告發。

議員選舉初選競爭激烈，大約今年春節過後，街頭開始出現未依規定掛設的布條或違法插設的旗子，還有民眾自家的花圃或草地居然被擬參選人的團隊插旗，感到莫名其妙。有市議員擬參選人透露，有些區域的同黨擬參選人間競爭激烈，會積極檢舉競爭對手的違規宣傳品。

有民眾抱怨，這幾個月來，大家小巷很多亂繫掛跟插設的布條跟旗子，還有亂貼的海報，不但數量多得誇張，還掛在公園或綠地等公共場所，讓市容非常不美觀，甚至還有團隊貼完海報後亂丟膠帶，有次和掛布條的團隊反映，對方竟回應布條不是他們掛的，他們什麼都不知道。