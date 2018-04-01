縣市議員選舉 太陽花世代從街頭走入政治

2018-04-01 12:14 中央社 台北1日電



九合一選舉將在年底登場，最新民調顯示，縣市長選舉仍舊呈現兩大黨穩定的狀況，而這次縣市議員選舉是太陽花世代第一次從街頭走進選舉，是否會大舉進入政治，值得觀察。

台灣世代智庫今天舉行縣市長選舉初探民意調查記者會，年底縣市長選舉有35.9%民眾會優先考慮民進黨候選人，27.6%民眾會優先考慮國民黨候選人；縣市議員選舉部分，有33.6%民眾在年底議員選舉會投給民進黨籍候選人、28.5%民眾會投給國民黨候選人、4.9%民眾會選無黨籍候選人。

受邀參加記者會的民進黨中正萬華議員擬參選人吳沛憶表示，縣市長選舉看來維持兩大黨穩定狀況，但在縣市議員方面，新興政黨、小黨及無黨籍支持度加起來有8.4%，在多席次的議員選舉中，是蠻大挑戰和衝擊。

吳沛憶說，2016年新興政黨開始挑戰立委席次，但那次選舉還是以野百合世代這個年紀的候選人為主，這次選舉不少政黨提出25歲到35歲的候選人，這是太陽花世代第一次從街頭走進代議政治，因此太陽花世代究竟會不會大舉走入政治，值得觀察。

台北海洋科技大學兼任助理教授吳瑟致認為，太陽花運動之後台灣政治形態出現轉變，議題式的發展以及年輕世代意見表達，是地方縣市議員選戰很重要一塊。

這次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問時間為107年3月26日至27日晚間進行訪問。這次成功訪問1074名成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.99%。