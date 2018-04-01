親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黃煌雄掌促轉會
陳慶士論文造假
政要花蓮拚觀光
藍綠各黨拚選戰
兒虐漏洞怎麼補
政治
軍事
綜合

愚人節不快樂？綠委：被國民黨愚弄幾十年

昔獲保險「行銷王」獎 女吸毒後離婚睡藥頭

政見會最終場 周錫瑋：我有一種能力叫打敗民進黨

2018-04-01 11:47聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市長初選集會式政見說明會最終場今天在板橋永安公園活動中心舉辦，現場湧入數百人聆聽，經抽籤後說明順序從新北市前議員金介壽開始、前北縣長周錫瑋接續、新北市前副市長侯友宜最後上台，金介壽要選民不要「所託非人」，周錫瑋強調他有執政經驗跟能力，將新北市帶往國際城市，侯友宜則強調要把過去7年新北市打造的幸福感延續、擴大，讓市民有光榮感。

金介壽拿皮箱上台，暗批侯友宜靠關係攀上高位，強調手中握有許多黑資料，且民進黨手裡黑資料應該比他還多，他擔憂現在有人民調高，恐怕重演2000年興票案狀況，金介壽說，他若當選，要在新北市成立協助司法冤案的局處，編預算幫助受害的民眾。

金也強調台灣應搭一帶一路順風車，主張改善兩岸關係，鼓勵新北市年輕人到對岸讀大學，學費雜費全免，編列預算補助生活，呼籲蔡英文放棄台獨，在一個中國、九二共識之下，兩岸才能恢復正常交流，藍綠和解才有意思。

周用國、台、客、原住民等語言跟大家道早安，談到新北市多元，是台灣縮影，他過去當省議員時希望改善新北的水利，後來選縣長希望淡水河要乾淨、新北市要升格，都做到了，7年多前退讓由朱立倫參選新北市，承諾不入府、入閣、不接受酬庸，他也做到了，是有誠信的人。

周錫瑋說，新北市是民進黨最想贏的城市，國民黨這場仗很難打，要有打贏經驗的才可以，他有跟民進黨作戰的經驗，終結民進黨在新北市16年經驗，2008年馬英九選總統時，新北大贏50萬票，「我有一種能力，叫打敗民進黨。」新北市需要要有能力跟經驗作市長，選民要選一個有能力的人。

侯友宜則說，外界批評他好像沒有願景跟目標，沒有畫大餅讓大家追逐，但新北市要安居樂業，民眾關心的是不塞車、騎樓平整等身邊大小事，他認為，要選一個認真努力、踏實去做的人，去逐漸改善生活，才是從政目標。

侯友宜說，作為政治素人，帶著熱誠跟使命感奉獻，參與這場選舉，他細數過去7年多的歡樂耶誕城等各項建設，打造了市民光榮感，未來他要把這份光榮感延續出去，再造新北市的榮耀，希望新北市給來這裡的人工作機會，在落腳，讓新北變成每個人的終點站。

國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，周錫瑋強調他有執政經驗跟能力，將新...
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，周錫瑋強調他有執政經驗跟能力，將新北市帶往國際城市。記者祁容玉／攝影
分享
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，周錫瑋強調他有執政經驗跟能力，將新...
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，周錫瑋強調他有執政經驗跟能力，將新北市帶往國際城市。記者祁容玉／攝影
分享
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，侯友宜則強調要把過去7年新北市打造...
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，侯友宜則強調要把過去7年新北市打造的幸福感延續、擴大，讓市民有光榮感。記者祁容玉／攝影
分享
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，侯友宜則強調要把過去7年新北市打造...
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，侯友宜則強調要把過去7年新北市打造的幸福感延續、擴大，讓市民有光榮感。記者祁容玉／攝影
分享
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，金介壽拿皮箱上台，強調手中握有許多...
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，金介壽拿皮箱上台，強調手中握有許多黑資料。記者祁容玉／攝影
分享
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，周錫瑋強調他有執政經驗跟能力，將新...
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，周錫瑋強調他有執政經驗跟能力，將新北市帶往國際城市。記者祁容玉／攝影
分享
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，周錫瑋強調他有執政經驗跟能力，將新...
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，周錫瑋強調他有執政經驗跟能力，將新北市帶往國際城市。記者祁容玉／攝影
分享
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，周錫瑋講到最後時侯友宜入場，在台下...
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，周錫瑋講到最後時侯友宜入場，在台下聆聽周的政見。記者祁容玉／攝影
分享
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，金介壽拿皮箱上台，強調手中握有許多...
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，金介壽拿皮箱上台，強調手中握有許多黑資料。記者祁容玉／攝影
分享
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，侯友宜則強調要把過去7年新北市打造...
國民黨新北市長初選集會式政見會今在板橋最終場，侯友宜則強調要把過去7年新北市打造的幸福感延續、擴大，讓市民有光榮感。記者祁容玉／攝影
分享

侯友宜民進黨

相關新聞

4成5民眾看好綠縣市長候選人 無黨執政縣市藍選情加溫

2018-04-01 11:52

選戰還沒真正開打 垃圾大戰先開打

2018-04-01 12:24

縣市議員選舉 太陽花世代從街頭走入政治

2018-04-01 12:14

國民黨新北市長初選最終場政見說明 三人未同台

2018-04-01 11:30

縣市長選舉 民調：35.9%優先考慮民進黨

2018-04-01 10:55

遭呂秀蓮批是外星人 柯文哲：外星人也是人

2018-04-01 10:52

親民黨基市議員提名 首波6人

2018-04-01 00:21

國民黨中和政見會…周拚氣勢 侯說國語 金連「3」

2018-04-01 00:17

新北議員力拱游錫堃 扮母雞「等黨中央」

2018-03-31 23:27

松機要遷？要活化？ 北市長參選人各提見解

2018-03-31 23:26

時力提名蔡尚至 參選澎湖議員

2018-03-31 23:21

民進黨北市議員初選當大選打 激戰區請出大老

2018-03-31 23:21

高思博反空汙 騎單車連署公投

2018-03-31 23:00

增額北市議員提名　國民黨：等吳碧珠確定動向

2018-03-31 20:01

民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人

2018-03-31 18:05

正面迎戰艱困選區 國民黨嘉縣、屏縣長下周起公告初選

2018-03-31 17:34

游錫堃參選意願增？挺游議員：關鍵在黨中央沒人來問！

2018-03-31 15:40

展現團結 黃偉哲曬與王定宇同框照並說這句話

2018-03-31 14:14

扁猜劉世芳退選與陳菊有關 陳菊：謝謝陳前總統指教

2018-03-31 12:28

廢松機解決大巨蛋 姚文智：4╱22辦機蛋大遊行

2018-03-31 11:25

遷移松機 張顯耀：打造台北曼哈頓特區

2018-03-31 11:17

孫大千提9個理由 支持保留松山機場

2018-03-31 10:43

周錫瑋、侯友宜被議員侯選人同掛看板 各擁粉絲

2018-03-31 08:06

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-03-28 10:00

柯P拚連任 還有一張重要王牌

2018-03-26 11:15

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

蔡英文說重話「不利扁保外就醫」羅智強：講得夠白

2018-03-31 20:41

林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅

2018-03-31 14:27

研讀蔣介石日記 郝柏村：果然鬥不過毛澤東

2018-04-01 10:00

為何婉拒促轉會委員？陳翠蓮打破沉默談黃煌雄

2018-03-31 15:16

蔡總統説重話 扁新勇哥物語：跌跪地上呼總統英明！

2018-03-31 18:31

海官新生被操找家長施壓校方默默吞 國防部解密

2018-04-01 03:41

上「國軍online」打工 一年做29天多賺3萬7 划算嗎？

2018-04-01 08:00

扁：再關押我對民進黨才有好處？

2018-04-01 00:25

愚人節提前一天?軍史館烏龍 美國空軍一號變國軍

2018-03-31 16:34

獨派頻丟鞋抗議 柯文哲：這國家爛掉了

2018-04-01 11:02

民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人

2018-03-31 18:05

台大案vs.俄大案 學者：台灣沒有學倫醜聞調查能力

2018-04-01 03:35

柳惠千接副侍衛長 繼任者也是幻象特技飛官

2018-03-31 19:51

蔡英文陳水扁隔空對決 游梓翔：台灣民主大笑話

2018-04-01 10:40

【即時短評】林佳龍搞定「房事」 終結一個選舉戰場？

2018-04-01 00:26

今年前三個月 正副元首維安已動用16萬人次

2018-03-31 18:16

林佳龍、胡志強選舉辯論 曾為「房事」擦火花

2018-03-31 15:22

中研院前所長陳慶士8論文涉造假 美要求撤稿

2018-04-01 00:02

酸賴清德「乾淨煤」應獲諾貝爾　洪孟楷發愚人節自冉報

2018-04-01 09:03

觀察站／轉型正義 黃煌雄6字箴言能落實嗎？

2018-04-01 00:34

涉造假論文中研院研究員 執行科技部逾3千萬計畫

2018-03-31 19:47

俄大學生報：陳慶士2001年研究就開始造假

2018-04-01 12:26

高鐵南延下月23日審議 鍾佳濱：不只南延更應東進

2018-03-31 14:13

連爆論文造假「台灣形象雪上加霜」

2018-04-01 00:06

論文涉造假 陳慶士發公開信道歉

2018-04-01 00:34

扁頻爆料 蔡英文重話：對保外就醫非好事

2018-04-01 00:25

愚人節不快樂？綠委：被國民黨愚弄幾十年

2018-04-01 12:53

為何接促轉會主委？黃煌雄：它不是戰場 而是要和解

2018-03-31 14:39

黃煌雄掌促轉會 黃國昌諷：正義丟到垃圾桶就好了

2018-03-31 22:58

獨／陳師孟提修監委自律規範 想拿掉「超黨派」

2018-04-01 12:26

游錫堃參選意願增？挺游議員：關鍵在黨中央沒人來問！

2018-03-31 15:40

陳慶士論文造假 去年還申請計畫 中研院：沒讓他過

2018-04-01 11:16

黃煌雄接促轉會盼和解 徐永明：醜陋的交易

2018-03-31 19:51

陳慶士爆論文造假 葉毓蘭：跟詐騙犯比絲毫不遜色

2018-04-01 12:02

縣市長選舉 民調：35.9%優先考慮民進黨

2018-04-01 10:55

談陳慶士案 中研院士：震驚難過 善念和律法必須合作

2018-04-01 10:28

增額北市議員提名　國民黨：等吳碧珠確定動向

2018-03-31 20:01

小英稱勇哥物語不利扁保外就醫 孫大千：施壓封口

2018-04-01 09:18

蔡總統大啖鳳梨 媒體拋開禁忌吃了起來

2018-03-31 14:02

親民黨18歲了 宋楚瑜：熟橘不會變綠

2018-04-01 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top