政見會最終場 周錫瑋：我有一種能力叫打敗民進黨

2018-04-01 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市長初選集會式政見說明會最終場今天在板橋永安公園活動中心舉辦，現場湧入數百人聆聽，經抽籤後說明順序從新北市前議員金介壽開始、前北縣長周錫瑋接續、新北市前副市長侯友宜最後上台，金介壽要選民不要「所託非人」，周錫瑋強調他有執政經驗跟能力，將新北市帶往國際城市，侯友宜則強調要把過去7年新北市打造的幸福感延續、擴大，讓市民有光榮感。

金介壽拿皮箱上台，暗批侯友宜靠關係攀上高位，強調手中握有許多黑資料，且民進黨手裡黑資料應該比他還多，他擔憂現在有人民調高，恐怕重演2000年興票案狀況，金介壽說，他若當選，要在新北市成立協助司法冤案的局處，編預算幫助受害的民眾。

金也強調台灣應搭一帶一路順風車，主張改善兩岸關係，鼓勵新北市年輕人到對岸讀大學，學費雜費全免，編列預算補助生活，呼籲蔡英文放棄台獨，在一個中國、九二共識之下，兩岸才能恢復正常交流，藍綠和解才有意思。

周用國、台、客、原住民等語言跟大家道早安，談到新北市多元，是台灣縮影，他過去當省議員時希望改善新北的水利，後來選縣長希望淡水河要乾淨、新北市要升格，都做到了，7年多前退讓由朱立倫參選新北市，承諾不入府、入閣、不接受酬庸，他也做到了，是有誠信的人。

周錫瑋說，新北市是民進黨最想贏的城市，國民黨這場仗很難打，要有打贏經驗的才可以，他有跟民進黨作戰的經驗，終結民進黨在新北市16年經驗，2008年馬英九選總統時，新北大贏50萬票，「我有一種能力，叫打敗民進黨。」新北市需要要有能力跟經驗作市長，選民要選一個有能力的人。

侯友宜則說，外界批評他好像沒有願景跟目標，沒有畫大餅讓大家追逐，但新北市要安居樂業，民眾關心的是不塞車、騎樓平整等身邊大小事，他認為，要選一個認真努力、踏實去做的人，去逐漸改善生活，才是從政目標。