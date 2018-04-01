國民黨新北市長初選最終場政見說明 三人未同台

相關新聞
縣市長選舉 民調：35.9%優先考慮民進黨2018-04-01 10:55
遭呂秀蓮批是外星人 柯文哲：外星人也是人2018-04-01 10:52
親民黨基市議員提名 首波6人2018-04-01 00:21
國民黨中和政見會…周拚氣勢 侯說國語 金連「3」2018-04-01 00:17
新北議員力拱游錫堃 扮母雞「等黨中央」2018-03-31 23:27
松機要遷？要活化？ 北市長參選人各提見解2018-03-31 23:26
時力提名蔡尚至 參選澎湖議員2018-03-31 23:21
民進黨北市議員初選當大選打 激戰區請出大老2018-03-31 23:21
高思博反空汙 騎單車連署公投2018-03-31 23:00
增額北市議員提名 國民黨：等吳碧珠確定動向2018-03-31 20:01
民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人2018-03-31 18:05
正面迎戰艱困選區 國民黨嘉縣、屏縣長下周起公告初選2018-03-31 17:34
游錫堃參選意願增？挺游議員：關鍵在黨中央沒人來問！2018-03-31 15:40
展現團結 黃偉哲曬與王定宇同框照並說這句話2018-03-31 14:14
扁猜劉世芳退選與陳菊有關 陳菊：謝謝陳前總統指教2018-03-31 12:28
廢松機解決大巨蛋 姚文智：4╱22辦機蛋大遊行2018-03-31 11:25
遷移松機 張顯耀：打造台北曼哈頓特區2018-03-31 11:17
孫大千提9個理由 支持保留松山機場2018-03-31 10:43
周錫瑋、侯友宜被議員侯選人同掛看板 各擁粉絲2018-03-31 08:06
整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？2018-03-28 10:00
柯P拚連任 還有一張重要王牌2018-03-26 11:15
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
陳慶士8論文遭撤 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分2018-03-31 13:45
蔡英文說重話「不利扁保外就醫」羅智強：講得夠白2018-03-31 20:41
林佳龍在台中買房子了！國美館前7千萬豪宅2018-03-31 14:27
為何婉拒促轉會委員？陳翠蓮打破沉默談黃煌雄2018-03-31 15:16
蔡總統説重話 扁新勇哥物語：跌跪地上呼總統英明！2018-03-31 18:31
陳慶士8篇論文造假 辭俄亥俄州立大學教職2018-03-31 12:07
研讀蔣介石日記 郝柏村：果然鬥不過毛澤東2018-04-01 10:00
海官新生被操找家長施壓校方默默吞 國防部解密2018-04-01 03:41
特聘研究員陳慶士涉論文造假 中研院：遺憾 調查中2018-03-31 12:21
扁：再關押我對民進黨才有好處？2018-04-01 00:25
上「國軍online」打工 一年做29天多賺3萬7 划算嗎？2018-04-01 08:00
民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人2018-03-31 18:05
愚人節提前一天?軍史館烏龍 美國空軍一號變國軍2018-03-31 16:34
台大案vs.俄大案 學者：台灣沒有學倫醜聞調查能力2018-04-01 03:35
柳惠千接副侍衛長 繼任者也是幻象特技飛官2018-03-31 19:51
【即時短評】林佳龍搞定「房事」 終結一個選舉戰場？2018-04-01 00:26
今年前三個月 正副元首維安已動用16萬人次2018-03-31 18:16
林佳龍、胡志強選舉辯論 曾為「房事」擦火花2018-03-31 15:22
中研院前所長陳慶士8論文涉造假 美要求撤稿2018-04-01 00:02
觀察站／轉型正義 黃煌雄6字箴言能落實嗎？2018-04-01 00:34
涉造假論文中研院研究員 執行科技部逾3千萬計畫2018-03-31 19:47
酸賴清德「乾淨煤」應獲諾貝爾 洪孟楷發愚人節自冉報2018-04-01 09:03
親民黨今提名18縣市議員 藍金門縣議員陳玉珍現身2018-03-31 11:51
高鐵南延下月23日審議 鍾佳濱：不只南延更應東進2018-03-31 14:13
連爆論文造假「台灣形象雪上加霜」2018-04-01 00:06
論文涉造假 陳慶士發公開信道歉2018-04-01 00:34
促轉會名單 賴士葆：可預期國民黨會被更慘烈追殺2018-03-31 13:34
扁頻爆料 蔡英文重話：對保外就醫非好事2018-04-01 00:25
蔡英文陳水扁隔空對決 游梓翔：台灣民主大笑話2018-04-01 10:40
為何接促轉會主委？黃煌雄：它不是戰場 而是要和解2018-03-31 14:39
黃國昌批提名黃煌雄糟蹋轉型正義 徐國勇：他可被檢驗2018-03-31 12:10
黃煌雄掌促轉會 黃國昌諷：正義丟到垃圾桶就好了2018-03-31 22:58
扁頻爆料 蔡總統冷處理「對扁保外不會是好事」2018-03-31 13:37
游錫堃參選意願增？挺游議員：關鍵在黨中央沒人來問！2018-03-31 15:40
國軍招募打美女牌惹議 柯志恩：難苟同國防部長官思維2018-03-31 13:46
親民黨18歲黨慶 宋楚瑜：成熟的橘子不會變綠2018-03-31 12:25
獨派頻丟鞋抗議 柯文哲：這國家爛掉了2018-04-01 11:02
黃煌雄接促轉會盼和解 徐永明：醜陋的交易2018-03-31 19:51
增額北市議員提名 國民黨：等吳碧珠確定動向2018-03-31 20:01
蔡總統大啖鳳梨 媒體拋開禁忌吃了起來2018-03-31 14:02
留言