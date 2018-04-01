縣市長選舉 民調：35.9%優先考慮民進黨

2018-04-01 10:55 中央社 台北1日電



九合一選舉將在年底登場，根據最新民調顯示，有35.9%的民眾在縣市長選舉，會優先考慮民主進步黨的候選人，27.6%民眾會優先考慮中國國民黨候選人。

台灣世代智庫今天公布縣市長滿意度調查，有65.1%民眾對於戶籍地縣市長施政表現表示滿意，不滿意的民眾占24.8%；其中以民進黨執政縣市民眾滿意度最高，占67.1%。

民調顯示，年底縣市長選舉有35.9%民眾會優先考慮民進黨候選人，27.6%民眾會優先考慮國民黨候選人，9.4%民眾則表示會優先考慮無黨籍候選人。

此外，有45.3%民眾認為戶籍所在縣市會由民進黨候選人當選，25.2%認為會由國民黨候選人當選。整體縣市長席次方面，認為民進黨當選席次較多的民眾占49.1%；認為國民黨席次較多的民眾占26.4%。

在推動地方建設與補助方面，認為現在的民進黨中央政府表現較好的民眾占40.5%，認為過去的國民黨中央政府表現較好者占28.1%。

縣市議員選舉部分，有33.6%民眾在年底議員選舉會投給民進黨籍候選人、28.5%民眾會投給國民黨候選人、4.9%民眾會選無黨籍候選人。

這次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，訪問時間為民國107年3月26日至27日晚間進行訪問。這次成功訪問1074名成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差正負2.99%。