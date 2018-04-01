遭呂秀蓮批是外星人 柯文哲：外星人也是人

2018-04-01 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



柯文哲今早出席台北兒童月的活動，與熊讚一同現身。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 年底選戰將至，外傳民進黨將再次禮讓現任台北市長柯文哲，前副總統呂秀蓮昨批評民進黨中央，說民進黨不是不提人，但就是要提外星人，並說「姚文智跟我都不是人嗎？」

對於呂秀蓮指自己是外星人，柯文哲今出席活動時受訪時一度沈默，不過隨後表示「這條本來有個答案，外星人也是人啊，嘖！」

不過也有外界傳聞，民進黨將提名姚文智與柯文哲競爭，柯文哲表示「不要緊啊」，每天問題都不一樣，但答案都一樣，「反正做好自己的事情就好了」。