國民黨中和政見會…周拚氣勢 侯說國語 金連「3」

2018-04-01 00:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ／新北報導



國民黨新北市市長初選第三場集會式政見發表會昨晚在藍營鐵票區之一的中和區舉行，標榜「正藍軍」的周錫瑋，支持者不斷手搖小國旗，氣勢旺；侯友宜改變戰略，一改在三重、新莊政見會場台語論述，全程改以國語發表政見，拉近所有選民距離。

抽籤1號發言的周錫瑋說，如果當選市長，他要編列50億元來照顧老人的安養問題；還有現在年輕夫婦因爲怕養不起，所以不敢生，「政府應該來幫忙」，他要每年編20億元，4年80億元來照顧0-6歲的幼兒。

周錫瑋還說，當選市長要把不合時宜的行政命令改掉，讓社會、百姓有利多；三環三線是他在當縣長時「規劃畫完成的」，但現在環狀線蓋的太慢，他當市長要加速完成。

侯友宜說，從38年前當警察的第一天，就把生命交給中華民國，願意為國犧牲奉獻；為國盡忠，是一生職志。

他宣示未來當選市長後，會把捷運周邊視為重點都更區，市府將透過提高容積獎勵，同時媒合優質營造廠來施作，藉由「自地合建簡易都更」進行老舊住宅更新。房屋建成後，除提供原住戶入住，市府獲得的回饋空間將做公共托育、托老、社區健身房，多餘樓層則出售，並將收入挹注營造費用，快速有效執行都市更新。

他還感性地說，這是他人生第一次選舉，只想踏踏實實的做事，所以希望大家能給他機會，讓新北市更進步、更安居樂業。

接連兩場政見會都抽中「3」號籤的金介壽，昨晚第3場又抽到「3」號時，只能苦笑；他提到狄鶯的兒子在美涉及案子，說明台灣教改政策的錯誤，他再批前總統陳水扁的貪汙，並批評台獨份子，同樣獲得支持掌聲。