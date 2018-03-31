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民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人

民進黨北市不提人？呂秀蓮：好像我跟姚文智都不是人

2018-03-31 18:05聯合報 記者林河名╱即時報導

表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮今天再度砲轟民進黨中央。呂秀蓮表示，她很認真勤跑台北市基層，也掌握很多台北市民的問題，但總覺得「烏雲蔽日」，因為每天民進黨中央發布的消息就是「民進黨不提人」，要不然就是「要提一個外星人」，「好像我跟姚文智都不是人」。

「為什麼民調拉不高？」呂秀蓮表示，「當然是黨中央要負全責！」

呂秀蓮下午找來前台北縣長尤清、南投縣前縣長彭百顯，批評民進黨中央對於台北市長選舉抱持「失敗投降主義」，而且「吃碗內，看碗外」，引起基層普遍不滿。

呂秀蓮曾參選桃園縣長，她與尤清、彭百顯3位曾經為民進黨開疆闢土的「前縣長」現身說法，主張民進黨應攻城掠地，而非未戰先棄降，「想當初，如果不是尤清、彭百顯等人攻城掠地，怎有今天的民進黨？」

呂秀蓮日前已表示，她是認真參選，「不會給民進黨有多餘空間作禮讓」。她還說要挑戰民進黨「這幾年陷入非常危險的民主機制」，要求開放讓想參選的人自負其責，各自爭取選民支持，「我會繼續選到底！」

如果黨中央最後仍禮讓台北市長柯文哲？呂秀蓮今天說，「我不會脫黨，但是會參選到底」。

她還砲轟民進黨祕書長洪耀福，痛批黨內初選互相攻擊，已經分崩離析，呼籲改組「選對會」。

前副總統呂秀蓮。聯合報系資料照
前副總統呂秀蓮。聯合報系資料照
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民進黨呂秀蓮選舉

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