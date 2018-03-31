扁猜劉世芳退選與陳菊有關 陳菊：謝謝陳前總統指教

2018-03-31 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁昨天與朋友line的「新勇哥物語」中「猜測」、「分析」立委劉世芳最後退出民進黨高雄市長初選與高雄市長陳菊可能接任總統府祕書長有關。陳菊今天被媒體問到此事時反問記者：「你認為會有關係嗎？」