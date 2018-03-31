扁猜劉世芳退選與陳菊有關 陳菊：謝謝陳前總統指教

相關新聞
遷移松機 張顯耀：打造台北曼哈頓特區2018-03-31 11:17
孫大千提9個理由 支持保留松山機場2018-03-31 10:43
周錫瑋、侯友宜被議員侯選人同掛看板 各擁粉絲2018-03-31 08:06
藍新北市長初選政見會 侯、周、金首度同框2018-03-30 23:50
劉世芳：不參加初選 與菊姊是否接總統府祕書長毫無關連2018-03-30 23:33
秋後算帳？嘉縣綠營提名未禮遇現任2018-03-30 23:28
南市長藍營初選民調機制未定 基層急2018-03-30 23:24
蔡英文找柯文哲合作？游梓翔：是擔心自己排第三吧2018-03-30 13:39
阿扁爆柯P夫婦拜訪小英談合作 柯：去問「勇哥」2018-03-30 11:17
扁爆料小英早決定與柯P合作 孫大千：把同志當傻瓜耍2018-03-30 10:10
扁爆料蔡英文、柯文哲合作2018 姚文智：我不在意2018-03-30 10:00
民調贏不了柯文哲？賴清德：呵呵呵謝謝2018-03-30 09:33
傳蔡英文憂北市推人選恐落第三 基層：為何高層這樣遠2018-03-30 07:31
整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？2018-03-28 10:00
柯P拚連任 還有一張重要王牌2018-03-26 11:15
吳敦義登陸 藍綠各有選舉算計2018-03-21 16:32
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
四縣市首長身家 林佳龍3億居冠 傅崐萁債務近8千萬元2018-03-30 13:03
牛排7分熟 陸軍584旅假日留守這樣吃 引網友針鋒相對2018-03-30 16:35
國軍基層扛召募有夠苦 國防部允諾檢討回歸本務2018-03-30 14:21
警大報名人數大暴增！為何年輕人不怕「年改效應」 ？2018-03-31 09:00
3名卸任元首都被起訴 王金平：憲政體制下的必然2018-03-30 17:04
洩密案辯論終結 柯建銘：馬英九毀憲亂政必須制裁2018-03-30 22:45
阿扁又爆料 指劉世芳退選是為了陳菊北上接府秘書長2018-03-30 17:37
國民黨戰袍升級搶先看 「長輩款」還是馬英九指定2018-03-31 08:00
網紅呱吉誓言打倒國民黨老白痴 徐巧芯：不盡公平2018-03-30 18:12
扁爆綠將與柯P合作 蔡英文：對扁保外就醫不會是好事2018-03-31 10:27
洪孟楷：柯建銘百般糾纏 民進黨真的沒馬英九不行？2018-03-31 07:16
秘密反恐軍演在台灣 台美互動與閃光操演曝光2018-03-30 12:52
對岸募兵「開豪車弱爆來開坦克」 游梓翔：高下立判2018-03-30 15:22
梵蒂岡雙重承認台灣和中國？賴揆：非政府決策2018-03-30 15:52
馬英九只能睡大覺？ 羅智強要柯建銘別再丟人現臉2018-03-30 15:59
扁爆陳菊拿劉世芳換官 段宜康爆氣「把爆料者當勇哥」2018-03-31 09:52
馬英九指定款！ KMT潮T再推出Polo衫、棒球帽2018-03-30 22:03
突破！我首辦飛安高峰會 明年登場2018-03-30 23:39
核二廠2號機出包 賴清德在立院公開點名台電2018-03-30 14:29
婉拒促轉會委員 陳翠蓮：什麼都不方便說2018-03-31 00:40
負債8千萬？花蓮縣長傅崐萁：我的資產大於負債2018-03-30 17:08
洩密案 馬英九：檢方採取「打稻草人」的操縱策略2018-03-30 17:31
【即時短評】蔡英文下指導棋 中監敢撤扁保外就醫？2018-03-31 11:20
這裡也拆了！北捷出口原民陳抗區 今早遭清除2018-03-31 09:33
江惠民曾辭官陪父 對表現不佳檢察官考績打丙2018-03-31 00:28
公教年改面對訴訟 李來希：提供免費律師2018-03-30 15:11
陳慶士8篇論文造假 辭俄亥俄州立大學教職2018-03-31 12:07
蔡英文找柯文哲合作？游梓翔：是擔心自己排第三吧2018-03-30 13:39
陸梵建交時間點？賴揆：這很難講2018-03-31 00:34
不認九二共識 賴士葆嗆賴清德「去選台北市長」2018-03-30 16:45
江惠民一絲不苟 曾對所屬女檢察官記過2018-03-30 13:56
海運界30年 黃希賢接國民黨基隆黨部主委2018-03-31 08:53
新北市府：花蓮強碰總統 實在太巧了2018-03-31 00:00
新聞眼／外交戰場的勝負 不總是零和遊戲2018-03-31 00:48
吳明益國籍遭改 主辦單位：諮詢英外交部意見2018-03-30 19:32
其他地方不用乾淨的媒？賴清德：林口跟高雄也有用2018-03-30 14:03
王金平：「兩岸一家親」應是最大公約數2018-03-30 17:36
誰接總統府秘書長？蔡英文反虧媒體：你們一直煩菊姊2018-03-31 10:59
新任檢察總長江惠民：檢方堅守獨立與中立2018-03-30 17:59
劉世芳：不參加初選 與菊姊是否接總統府祕書長毫無關連2018-03-30 23:33
留言