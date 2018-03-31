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傳憂北市推人選掉第三 蔡英文：片斷不精確

2018-03-31 11:31中央社 花蓮31日電

媒體報導兼任民進黨主席的總統蔡英文與獨派會面時提到，若民進黨自推台北市長人選，掉到第三名怎麼辦？蔡總統今天說，各位聽到的有些是片斷，有這個有那個，都不盡完整精確。

為提振震災後的花蓮觀光，蔡總統昨天起帶媒體參訪花蓮2天1夜，上午在吉蒸牧場與媒體共進早餐。

媒體詢問，日前傳出蔡總統與獨派人士會面提到，如果民進黨在台北市長推出參選人，到時候掉到第三名怎麼辦？民進黨絕對不能掉到第三名；甚至傳出，民調也有放入高雄市長陳菊、行政院長賴清德？

蔡總統被問到此事，先嘆了口氣，反問「我要一一澄清嗎？」

她說，的確很多人對她表達如何布局台北市選舉，她相信很多支持者都希望黨中央能夠充分考量各方意見，這些她都一一聽取，民進黨選舉對策委員會也針對各式各樣不同布局做過評估，這些評估也有一些是與不同黨的成員交換意見。

蔡總統說，總而言之，這些都是在交換意見的過程中，黨對這件事情最後有什麼決策，相信在黨充分討論後，會做最後決定。

她強調，各位聽到的，有些是片斷，有些是不盡完整精確的轉述，這些都是過程中的事，重點在於，希望民進黨年底在台北市能布局得好，而且有助於整體在2018年的選戰。

蔡總統說，在此前提下，大家也應該能理解，這是蠻具挑戰性的過程，在這過程當中，「各位聽到的有這個、有那個，都不盡完整，也不盡精確」；在此階段還是選對會在進行討論，選對會一定會把各種情勢評估後，做出適當的建議，交由黨決策機制，屆時會做一個決定，並向與黨的支持者與社會大眾說明。

民進黨選舉陳菊2018台北市長選舉

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