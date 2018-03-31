孫大千提9個理由 支持保留松山機場

2018-03-31 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



台北松山機場遷移問題爭執多時，前立委孫大千今在臉書表示，考量到幾項因素，他主張保留松山機場，並且將周邊地區重新規劃整合，讓松機園區成為台北市未來城市規劃的一個亮點。

第一，由於松山機場的用途多元，主管機關包括交通部、國防部、甚至內政部。台北市政府如何可以決定其存廢與否？倘若如此，台北市政府未來是否也可以把其他中央主管機關任意遷移呢？既然不具備主導權，此時提出這項政見，未來要如何兌現承諾呢？

第二，主張廢除松山機場者的主要規劃，均是將原本松山機場的航班轉移到桃園機場第三航站。然而，三期航站至少要到2025年才能完工啟用。此屆市長任期僅至2022年，提出一個超過任期才有可能完成的政策，會不會太沒有說服力呢？

第三，提出松山機場遷移主張的人士，對於遷移後所空出的廣大土地，均有不同的規劃，包含公園綠地、社會住宅、青創園區、交通建設。然而，若是要等到2025年才能推動上述計劃，是否太過於緩不濟急？無論是疏解內湖交通，或是推動防災型都更都是刻不容緩的工作，恐怕很難等到2025年。事實上，台北市現有的閒置土地仍然相當可觀，包含社子島以及十多處市地重劃地區。與其期待天邊的彩霞，不如善用眼前的資源。

第四，松山機場兼具了，國內外航線、軍事任務、空勤救災等任務。桃園機場第三航站恐怕無法完全取代其功能，難道未來飛花東及外島的旅客都要千里迢迢的跑到桃園機場搭機嗎？空勤總隊和空軍基地也要搬遷至桃園機場嗎？

第五，桃園機場現今已經使用飽和，原本期待三期航站完工啟用後可以疏解負擔，如果再加上松山機場原本的眾多任務，怎麼可能吞得下來呢？

第六，松山機場一旦併入桃園機場，桃機必須因而增加使用「東空域」，其24小時噪音影響範圍將擴及中壢、楊梅、八德等地區，勢必引起當地居民反彈抗議。台北市政府真的要把自己的城市願景建立在其他縣市民眾的痛苦之上嗎？

第七，台北市身為國家首都，觀光和貿易必然是城市發展的兩大動力，藉由松山機場的存在，可以為觀光客及經貿人士提供便利的飛航服務，著實功不可沒。台北市政府有必要自廢武功，自毀長城嗎？

第八，長期以來，建商和財團都將松山機場的土地視為眼中的肥肉，早已運作各方力量企圖分一杯羹。我們真的要便宜了這些虎視眈眈的建商和財團嗎？