藍新北市長初選政見會 侯、周、金首度同框

2018-03-30 23:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ／新北報導



國民黨新北市長初選第二場政見發表會昨晚在新莊農會舉辦，現場爆滿。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長初選第二場政見發表會昨晚在新莊農會舉辦，侯友宜、周錫瑋、金介壽三位參選人終於同框。侯、周都說自己有能力當新北市長，金介壽則說如果自己沒機會當市長，希望周錫瑋幫他兌現政見。

抽籤1號的侯友宜侃侃談述擔任新北市副市長的7年時間，在朱立倫市長領導下，公托、老人共餐、銀髮族俱樂部等兒童和老人福利政策。侯友宜說，只要他當選市長，未來照顧到的老人和幼童，ㄧ定要比現在還多人。

國民黨新北市長初選第二場政見會，侯友宜、周錫瑋、金介壽三位參選人首度同框。記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

侯也再三呼籲團結的重要表示「沒人比我更了解新北市，我絕對有能力做好新北市長。」

抽籤2號周錫瑋指出他當初選台北縣長所提兩政見：整治淡水河和爭取升格新北市，「我都做到了！」他並提到擔任台北縣長時，作好了新莊中港大排，「我不會講大話，只講我作到的事。」

為何要出來選市長？因為他有才、有德、有能力，「這城市要進步繁榮，不是安於現狀。」

最後發表政見的金介壽眼看著聽眾陸續離席，不禁自嘲「除暴的人總是面對孤獨」，還說這場發表會不會再批評別人。

國民黨新北市長初選第二場政見發表會昨晚在新莊農會舉行，周錫瑋抽籤2號發表政見。記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

他說，23年前他是台灣第一位登上釣魚臺的保釣人士，童年時全家靠著母親在市場賣菜微薄收入，窮苦出身，連另一半也來自窮苦家庭，「不像某人娶到有錢老婆，有那麼多房子」。最後還是批了侯友宜一頓。