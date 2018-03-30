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阿扁爆柯P夫婦拜訪小英談合作 柯：去問「勇哥」

2018-03-30 11:17聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

前總統陳水扁在他最新一期的「新勇哥物語」中透露，蔡英文總統早已在官邸約見台北市長柯文哲夫婦，親自表達2018願意合作的決定。對此，柯今早受訪不願正面回應，竟然還稱「那是勇哥講的，不是阿扁講的」、「那要問勇哥啊，怎麼會問我？」

過去陳水扁在總統任內，以當時養在官邸內的狗「勇哥」為主角，發表「勇哥物語」漫畫，現在也不時透過LINE群組發布「新勇哥物語」。在最新一期的內容中，提到民進黨在台北市長選舉根本沒有初選機制，由黨主席徵召提名，就他了解，蔡總統兼黨主席早已在官邸約見柯市長夫婦，親自表達2018願與柯市長合作的決定。

柯文哲今天上午出席教育局活動，媒體詢問柯，是否曾和陳佩琪一起到總統官邸？柯文哲說，沒有，那是很久很久以前了；但阿扁講到蔡總統有找柯夫妻到官邸並說要合作？柯竟回：「那是勇哥講的，不是阿扁講的。」

媒體追問，那勇哥這番話是真的嗎？柯文哲說，不精確，「哎呦，這要怎麼回答？」面對記者不斷追問，還數度要媒體「去問勇哥啊，怎麼會問我？」

接著柯又說，「其實我跟陳佩琪拜訪的是阿扁，不是小英」，但面對詢問所以他是夢到的嗎，柯說「我怎麼知道，那要問阿扁啊！」

台北市長柯文哲今天上午出席教育局活動。記者魏莨伊／攝影
台北市長柯文哲今天上午出席教育局活動。記者魏莨伊／攝影
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柯文哲陳水扁選舉

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