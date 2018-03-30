傳蔡英文憂北市推人選恐落第三 基層：為何高層這樣遠

2018-03-30 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



外傳民進黨內部民調發現台北市長柯文哲遙遙領先，即使派出高雄市長陳菊、行政院長賴清德都拼不過柯，蔡英文總統憂心民進黨硬派人參選反而會掉到第三名，對此柯文哲昨日表示不願意評論總統談話。

北市長選舉推派人選民進黨陷入兩難，因基層反柯聲浪高，大老聲聲催促黨中央推派人競選，如今傳出總統蔡英文前天（28日）與世台會等海外鄉親會面時透露，民進黨如果推出自己的人選，和柯文哲、國民黨候選人競逐，恐怕會掉入第三名。

柯文哲昨天受訪時不願多談，並語帶保留說，自己沒有參加那個會議不知道，接著要媒體想想看「我去評論總統講的話，這也不對吧」；至於會不會積極爭取跟民進黨合作？柯說朋友要多敵人要少，這是基本戰略，民進黨願意合作都會盡量去找更多朋友。

對於內部民調顯示柯文哲人氣旺，已表態參選台北市長的民進黨立委姚文智認為，這講法真的鬼打牆，2014年民進黨是第二名，後來跟第三名（指柯文哲）結合，才取得勝利，如今柯文哲價值跟民進黨不一樣，若黨內還固守當年想法，就是鴕鳥心態。

姚文智說，柯文哲已經從民進黨代理人，變成泛藍代理人，政策跟國民黨ㄧ樣、新黨支持、共產黨找柯當窗口，認為民進黨只要堅定意志，這次選舉絕對「坐二望一」。