電競過招…周錫瑋將帶隊出賽 侯友宜力挺產業

2018-03-29 23:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



前台北縣長周錫瑋昨天到莊敬高職為台灣電競培訓隊加油打氣，4月底將率隊前往上海比賽。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

電競產業蓬勃發展，投入國民黨新北市長初選的周錫瑋，昨爲台灣電競培訓隊加油打氣，並指出4月底將率隊前往上海比賽；同樣投入初選的新北市前副市長侯友宜也說，全力支持電競。

周錫瑋說，過去2、3個月在新北市許多地方找適當場地，想結合電競、餐飲、休閒產業，讓年輕人進駐配合硬體開發，並設立世界等級的電競武道館，相信會有很多年輕人可盡情發揮。

周錫瑋指出，現在全世界不管是AI、機器人、電競等未來最賺錢產業，都是「年輕人」最會做的，反而中老年都沒辦法做，未來的科技與經濟都靠年輕人，4月將帶隊去上海參加比賽。

電競協會理事長施文彬說，中國大陸邀請2018年海峽兩岸電競競技錦標賽，這次有中國、台灣、香港、澳門、馬來西亞，4月29日到5月1日進行比賽，項目包括英雄聯盟、皇室戰爭、CS:GO、FIFA18等項目，莊敬高職將前往參賽。

周錫瑋表示，未來若擔任市長，將編列預算幫助年輕人，不管軟體、硬體跟設備與空間都需要，另外法律、會計部分，年輕人不需要太多煩惱，政府會幫忙來做，希望培養人才也建立產業，讓電競產業與現在科技、觀光、影音娛樂等產業結合。

侯友宜說，電競產業是新北市的新興好產業，全力支持電競（圖為侯友宜去年9月出席電競活動）。 圖／翻攝侯友宜臉書 分享 facebook

侯友宜表示，電競產業是新北市的新興好產業，全力支持電競，尤其台灣有很多電競好手，「支持這項產業，這是一直不變的方向」。