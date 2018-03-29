藍嘉市議員登記 多位現任缺席

2018-03-29 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ／嘉義報導



嘉義市議會議長蕭淑麗。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨嘉義市議員昨天截止登記，現任議員張敏琪、黃國村未登記，張敏琪昨天手機未接聽，暫聯繫不上本人說法；黃國村則賣關子說「時到就知」，目前不便多說。

議長蕭淑麗也退出國民黨，要以無黨籍參選嘉義市長，目前登記的8人，包括參選西區者是現任議員張秀華及鄭光宏、新人譚國華及林雪峰；東區則有副議長郭明賓、議員傅大偉、新人陳家平及藍力凱。

國民黨籍前議員郭文居派弟媳黃思婷接棒參選，黃決定以無黨籍來選，黃思婷說，服務不分藍綠，會以個人專業爭取認同。