綠營派誰戰北市未定 周偉航：誰會出錢派人去死？

2018-03-29 22:13 聯合新聞網 綜合報導



台北市前副市長邱文祥（中上）、前台南縣長蘇煥智（中下）、台大教授李錫錕（右上）都宣布要投入首都選戰，挑戰柯文哲（左），外傳綠營高層也屬意政務委員唐鳳（右下）參選，但唐鳳表示無意參選。 本報系資料照片 分享 facebook

年底九合一選舉，首都市長的選情越演越烈，除了藍綠兩陣營各自有人表態參選外，也有不少無黨籍人士將角逐北市，而民進黨繼2014年將北市長位置讓給無黨籍的柯文哲後，許多獨派大老都關心2018年綠營該如何出招，輔大教授周偉航則直言「叫民進黨出錢派人去死，這樣誰會答應」。

台北市長參選人姚文智。 本報系資料照／記者胡經周攝影 分享 facebook

台北市長選舉除了民進黨立委姚文智、前立委丁守中等人表態參選外，前台南縣長蘇煥智、台大教授李錫錕、北市前副市長邱文祥也相繼宣布以無黨籍身分參選，選戰可說十分激烈，但民進黨雖有立委姚文智表態參選，卻遲遲未公布黨內推舉的參選人，對此周偉航認為這些都是獨派人士「一身輕一張嘴」的表現，要叫綠營出錢派人去死，誰會答應？

周偉航認為「要拱人就要有破釜沉舟的決心」，暗指綠營自知這一仗可能贏不了柯P，若真要拱人，乾脆讓所有反柯的獨派聯名上書，願意支持一位「由民進黨提名的正宗獨派候選人」代表民進黨參選，若要玩得再大一點，可以宣布「選輸辭黨公職、永久退出政壇」，如此一來綠營應該就會有意願推人參選了。

對於這麼多人有意願角逐台北市長，丁守中認為這代表所有參選人都會針對市民關切的議題、針砭柯P的施政，姚文智也持正面看法，認為這是台北市過去從未有過的光景，很多人參選是好事。