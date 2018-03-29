侯提皮箱會吳 金介壽：沒講皮箱內是什麼

2018-03-29 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



爭取國民黨新北市長提名的金介壽，日前在初選電視辯論會，指出有玉山官邸的警衛爆料，另一位參選人侯友宜曾提一卡皮箱找前第一夫人吳淑珍，昨天前總統陳水扁駁「子虛烏有」，今金介壽表示「沒講皮箱裡面是什麼」。

金介壽指侯提皮箱會吳，表示侯升遷路順利，「合理懷疑」與侯的319疑雲有關，但對皮箱，金介壽表示，他並沒有講皮箱內是什麼，更說皮箱內是什麼只侯知道，應該出來公開說明。