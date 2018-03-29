李德維稱選最藍選區 羅智強：大安文山是我20年的家

2018-03-29 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



總統府前副秘書長羅智強。聯合報系資料照 分享 facebook 今天是青年節，國民黨中常委李德維今在臉書批評，前總統馬英九執政八年，今年九合一選舉，只栽培了總統府前副秘書長羅智強與馬辦發言人徐巧芯，兩人還選台北市最藍選區參選市議員。羅智強晚間回應，他與徐巧芯一樣，服務鄉里也是他的首選。

羅智強表示，他在台北市大安文山區生活了近20年，這是他20年的家，他會繼續向大安文山市議員之路努力。

羅智強說，感謝李德維的指教，也相信李是出於善意。但羅也隔空對稍早至李德維臉書與網友筆戰的徐巧芯說，「巧芯，辛苦了！」認為徐在松山信義生活成長，服務鄉里，當然也是第一選擇。