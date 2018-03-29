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下屆屏東縣長選舉 國民黨：絕不可能缺席

2018-03-29 17:21聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

下屆屏東縣長選舉，藍營將由誰披褂上陣，近來引起媒體熱議，有的點名前客委會主委李朝明、前立委蘇清泉，今天還有媒體驚爆有藍營重量級人士向上報告「屏東可能無人參選縣長」，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝今天下午嚴正駁斥，她強調「國民黨絕不可能缺席」。

目前被媒體點名的包括前立委蘇清泉、前客委會主委李朝明兩人，蘇清泉今天表示，他一向的態度是，如果有更好的人選，他「樂觀其成」，如果沒有人選，他「勇敢承擔」。

前客委會主委李朝明也首度表態說「讀書原本就是要為國家所有」，「如果有機會，一定當仁不讓」。他並說，相關徵詢及拜託，從過年前就一直到現在，「希望有機會實踐」。

國民黨雖然尚未宣布屏東縣長的提名人選，不過國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝今天透過新聞稿指出，國民黨不可能在縣長一役缺席，一定會提名有戰鬥能量的人參選。目前徵詢作業已到最後階段，不久就會正式提報人選、經中央審核後提名，「國民黨絕不能缺席」請外界不要散播不實消息，做不實推測。

廖婉汝表示，國民黨屏東縣長人選的徵詢工作一直未曾間斷，包括不分區立委、前政務官，還有其他有志者積極表態、主動請纓，黨部評估作業都在進行中，媒體所謂「屏東放棄提名」之說，純屬虛構，地方上更無任何人向中央提出不提名的建議。

前立委蘇清泉表示，他一向的態度是，如果有更好的人選，他「樂觀其成」，如果沒有人選...
前立委蘇清泉表示，他一向的態度是，如果有更好的人選，他「樂觀其成」，如果沒有人選，他「勇敢承擔」。圖／報系資料照
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前客委會主委李朝明也首度表態說「讀書原本就是要為國家所有」，「如果有機會，一定當...
前客委會主委李朝明也首度表態說「讀書原本就是要為國家所有」，「如果有機會，一定當仁不讓」。圖／報系資料照
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國民黨客委會選舉

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