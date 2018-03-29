遭控血汗老闆 蔡宜珊將對呱呱助理、媒體提告

2018-03-29 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市中正、萬華區議員擬參選人蔡宜珊被前助理呱呱控訴「血汗老闆」，蔡宜珊今天開記者會強調，她給薪4萬，但助理每周僅工作3天為半職，因而給薪2萬，面對「惡意毀謗」，將委請律師對呱呱與《鏡週刊》提告。

報導指出，剛從學校畢業的助理呱呱，去年11月24日至12月23日服務於蔡宜珊競選團隊，上班前3天蔡宜珊以「看妳能力」為由，要求免費設計記者會看板；除了設計文宣，還要掃街拜票、選民服務等，加上蔡宜珊不尊重專業，所以常將設計圖一改再改，造成她天天工時超過12小時，連休假也會被指派臨時任務。

蔡宜珊。本報系資料照／記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

蔡宜珊表示，呱呱是剛畢業毫無正職工作經驗的美編，經其他助理介紹而加入競選團隊，所給付的酬勞為4萬，但呱呱因已經在畫廊上班，不願全職工作，故雙方約定每周僅需工作3天，每月兼職的報酬為2萬。

蔡宜珊說，競選團隊的文宣物是全都外包，並非由呱呱完成，而呱呱在加入競選團隊的1個月，僅完成4張粉絲專頁的貼圖。

在競選活動上，蔡解釋，與呱呱合作共識為僅參與大型活動，其餘掃街、拜票、選服工作不必參加，1個月的期間，呱呱，僅參加過一次艋舺青山宮大拜拜活動、與一次協助在萬華祖師廟定點發文宣。

至於未有投保勞健保的問題，蔡宜珊說，經向勞保局與健保局詢問，須有選委會的函文並設立投保單位才能投保，意即要完成登記參選才能幫助理投保，「是沒辦法，不是不願意」。

蔡宜珊強調，呱呱公然說謊、誇大並捏造血汗工作，與《鏡週刊》經求證仍做出不實的報導，將委請律師正式提告，在還原事實真相後，網路鄉民若仍以不實報導，惡意在網路攻訐、散播，造成當事人名譽毀損，蔡宜珊也不排除蒐集相關事證後，對造謠者採取法律行動。

針對民進黨市黨部將會把蔡宜珊移送評委會開除黨籍。蔡宜珊說，期盼能有說明的機會。