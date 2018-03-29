藍加快布局 4月底前拚6縣市提名

2018-03-29 14:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨年底縣市長提名作業倒數，昨天完成桃園市長初選民調公布後，全國剩8縣市待提名，其中初選中的雙北市，可望以徵召提名的屏東縣與嘉義縣，明協調的金門縣與將決定泛藍整合機制的台南縣，都可望4月完成提名。

至於高雄市長提名，則待市黨部主委韓國瑜決定是否參選後再討論；同樣地方黨部主委也有意參選的新竹縣長初選，則待民進黨人選確定後，再展開提名作業。

國民黨組發會主委李哲華表示，嘉義縣長提名作業最晚下周二公告初選，若無人登記，可望直接徵召前縣黨部主委、前立委吳育仁參選，最快4月中可確定人選。

至於同屬國民黨艱困選區的屏東縣長選舉提名，李哲華說，黨中央目前已鎖定客委會前副主委李朝明，但近日還會再走訪基層最最後訪才，無意外就會徵召李朝明參選，一樣目標4月中完成徵召。

至於同屬艱困選區的台南市，因涉及與前台南縣警局長陳子敬合作，原本國民黨傾向採兩階段民調整合泛藍人選，但因現在提名時間緊迫，已改傾向「一階段、全對比」式民調整合。李哲華說，已與陳子敬展開溝通，整合機制本周就會定案。

國民黨台南市黨部主委謝龍介則說，市長泛藍整合機制這兩天就會確定，若採一階段整合，考量陳子敬意願，在黨籍參選人同意下，民調時間會盡量後延，但最後整合提名人選最晚4月底前也出爐。

金門縣長提名，黨中央明天下午將邀黨籍立委楊鎮浯、縣議員陳玉珍與李應文、台商汪成華等4人協調提名方式，自提人選挑戰現任縣長陳福海。黨務人士透露，黨盼以「台中模式」不公開民調完成整合，但強調，最後提名方式仍要尊重所有參選人。

至於已在初選中的新北市長人選可望4月6日出線，台北市長人選則可望在4月22日確定。