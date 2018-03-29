回應扁提點 民進黨：每次選舉都不同情境

2018-03-29 14:05 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



前總統陳水扁透過「勇哥物語」針對年底雙北市長選舉發表看法。民進黨發言人鄭運鵬說，每一個時代及每次選舉，都有不同情境，現在民進黨有選對會機制，針對各地選情需求，做出最好的判斷，大家不用太擔心。

民進黨立委蔡適應是游錫堃所領導派系「正國會」的子弟兵，蔡說，陳前總統是民進黨籍的退休總統，發表任何看法黨內應尊重。民進黨在雙北市的人選，不論是徵召或合作，最重要的是以勝選為考量，選對會考量各式意見提出討論，也會聽到陳水扁的聲音。

至於陳水扁提及游錫堃，蔡適應說，選舉過程中，會持續被點名，代表過去的施政受到人民肯定，與年齡多大沒有關係，從過去的選舉成績或民調也能看出。如果支持者認為游錫堃適合，對游期待，黨中央就考量回應人民的期待，當然被點名者也要考慮勇於承擔。

仍積極爭取代表民進黨參選新北市長的吳秉叡說，謝謝陳水扁的關心，民進黨新北市的徵召期程，黨中央已經有表達，要等國民黨人選出爐才會決定，時間大約在四月中下旬，其實這個時間點距離現在也不久，他認為還算合理，不論如何，「民進黨會推出最強的人選應戰」。

姚文智說，2014年民進黨禮讓柯文哲，但到現在，柯文哲已從民進黨的代理人，變成泛藍的代理人，連共產黨也找柯當窗口，柯的價值與民進黨已不同。

他強調，民進黨只要團結，堅定意志，北市選舉絕對是坐二望一，如果能透過提名程序，由他代表民進黨參選，他有信心能贏得這場選舉。