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批游、蘇不夠積極 阿扁提點民進黨：選舉遲不提人選很奇怪

2018-03-29 14:07聯合晚報 記者周佑政／台北報導

圖為陳水扁日前幫參與黨內初選的陳致中站台。 圖／聯合報系資料照片
圖為陳水扁日前幫參與黨內初選的陳致中站台。 圖／聯合報系資料照片
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前總統陳水扁之子陳致中昨在臉書貼出「勇哥物語」，這次陳水扁談論年底雙北市長選舉，扁「提點」民進黨表示，政黨要有自己的主體性，而且選舉要提早準備。不推或遲不提人選，都是很奇怪的事。扁也提及，前行政院長蘇貞昌與游錫堃，「為什麼不主動積極一點，當仁不讓？」

陳水扁頻頻在私人群組發表「勇哥物語」針砭時政，「勇弟」「勇哥」與「阿扁」此次討論起年底縣市長選舉。勇弟說，看到媒體報導游蘇兩位前院長被問到參選新北市長的意願時，都說尊重黨的決定。為什麼不主動積極一點，當仁不讓？勇哥回應，「可能是為了尊重黨主席的提名權吧？」

陳致中臉書昨天貼出的「勇哥物語」中，前總統陳水扁點名游錫堃、蘇貞昌不夠積極。 圖...
陳致中臉書昨天貼出的「勇哥物語」中，前總統陳水扁點名游錫堃、蘇貞昌不夠積極。 圖／聯合報系資料照片
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勇弟又說，雖然雙北市長黨內候選人沒有初選，直接交給主席徵召，但與個人先表達參選意願，與捨我其誰的企圖心，並不衝突。勇哥說，選舉要一鼓作氣，再而衰，三而竭。如果台北市長選舉，層峰已經答應要跟柯Ｐ合作，不再推出人選，那就明講，否則對立委姚文智等黨內同志不太公平。

至於新北市長選舉，是要推「三太子」，還是徵召「王爺公」，也應該早日做出決定，「不然吳秉叡委員怎麼選下去？」陳水扁說，選舉能贏最好，贏不了也沒關係，當做為黨為國培育人才也很好啊！何況選舉沒有穩贏的，當然也沒有一定輸的。沒拼看看怎麼知道？

陳水扁表示，年底尋求連任的林佳龍與鄭文燦，都不是第一次參選就當選。林佳龍第一次選台中市長才41歲，9年後再選就當選了。鄭文燦8年前臨危受命選桃園市長也只有43歲，再過4年就一舉中的了。天底下沒有不可能的事，多點冒險犯難的賭性精神，切忌優柔寡斷貽誤軍機。

陳水扁蘇貞昌吳秉叡陳致中

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