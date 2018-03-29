挺民進黨選北市長 陳致中：柯P連任就不選2020？

2018-03-29 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



民進黨要不要自推候選人參選台北市長，目前民進黨內有不同看法。前總統陳水扁的兒子陳致中批現任市長柯文哲的中國政策不符民進黨的理念，也為了維護政黨主體性，民進黨應在台北市應該推出自己的市長候選人。

陳致中今天在臉書PO文表示，民進黨應自推台北市長候選人，理由有三項：

１、維護政黨的主體性，北市是全國的領頭羊，假如北市沒氣勢，會拖累其他都、縣市，而沒有母雞帶，也將影響議員盤。

２、應堅持台灣主體路線的價值，姑不論市政成績好壞，很顯然者，柯P的中國政策已不符合民進黨的理念。