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挺民進黨選北市長 陳致中：柯P連任就不選2020？

2018-03-29 10:31聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

民進黨要不要自推候選人參選台北市長，目前民進黨內有不同看法。前總統陳水扁的兒子陳致中批現任市長柯文哲的中國政策不符民進黨的理念，也為了維護政黨主體性，民進黨應在台北市應該推出自己的市長候選人。

陳致中今天在臉書PO文表示，民進黨應自推台北市長候選人，理由有三項：

１、維護政黨的主體性，北市是全國的領頭羊，假如北市沒氣勢，會拖累其他都、縣市，而沒有母雞帶，也將影響議員盤。

２、應堅持台灣主體路線的價值，姑不論市政成績好壞，很顯然者，柯P的中國政策已不符合民進黨的理念。

３、比選舉的成敗更重要的是價值與理念的輸贏，放棄就是輸了，堅持才可能贏！有人說柯P民調比較好，我認為民進黨作為一個完全執政的政黨，拜託～要對自己有信心！黨內不是沒有強棒，不好好整合戰力拼一次怎麼知道不會贏，怎麼就肯定自己是排老三呢？不提名或遲不決定都是兵家大忌，民進黨在北市沒有輸，只是還沒有贏！因為還沒有真正去努力呀！再說，誰敢保證什麼柯市長連任就不參與2020總統大選，根本不用算計這個，無論連任否，無論選不選總統，我們有信心民進黨只要打拼團結，一定可以在2020再次告捷！但前提是，沒有選好2018，如何言贏2020？

前總統陳水扁的兒子陳致中力挺民進黨自推人選參選台北市長。聯合報資料／楊濡嘉攝影
前總統陳水扁的兒子陳致中力挺民進黨自推人選參選台北市長。聯合報資料／楊濡嘉攝影
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民進黨柯P陳致中

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