「勇哥物語」阿扁提點民進黨：選舉遲不提人選很奇怪

2018-03-29 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



前總統陳水扁之子陳致中昨在臉書貼出第57集「勇哥物語」，這次陳水扁談論的是年底雙北市長選舉。對於雙北市長民進黨沒有初選，將採用徵召方式，陳水扁「提點」民進黨表示，「政黨要有自己的主體性，而且選舉要提早準備。不推或遲不提人選，都是很奇怪的事情！」

陳水扁頻頻在私人群組發表「勇哥物語」，針砭時政，這次的內容，「勇弟」「勇哥」與陳水扁針對年底縣市長選舉對談。「勇弟」說，看到媒體報導游蘇兩位前院長被問到參選新北市長的意願時，都說尊重黨的決定。為什麼不主動積極一點，當仁不讓？「勇哥」回應，「可能是為了尊重黨主席的提名權吧？」

勇弟又說，雖然雙北市長黨內候選人沒有初選，直接交給主席徵召，但與個人先表達參選意願，與捨我其誰的企圖心，並不衝突啊！？

勇哥表示，他也覺得選舉要一鼓作氣，再而衰，三而竭。如果台北市長選舉，層峰已經答應要跟柯P 合作，不再推出人選，那就明講，否則對立委姚文智等黨內同志不太公平。至於新北市長選舉，是要推「三太子」，還是徵召「王爺公」，也應該早日做出決定，「不然吳秉叡委員怎麼選下去？」

「阿扁」則說，政黨要有自己的主體性，而且選舉要提早準備。不推或遲不提人選，都是很奇怪的事情！選舉能贏最好，贏不了也沒關係，當做為黨為國培育人才也很好啊！何況選舉沒有穩贏的，當然也沒有一定輸的。沒拼看看怎麼知道？

勇哥說，阿扁43歲做台北市長，謝長廷出任高雄市長也不過52歲。蘇貞昌當選台北縣長只有50歲。姚文智現年53歲，吳秉叡也有52歲，都不年輕了。為什麼不給機會？