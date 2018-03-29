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北市30萬票不投綠？孫大千：因對低薪無作為

2018-03-29 08:00聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

爭取代表國民黨參加台北市長選舉的前立委孫大千表示，台北市長柯文哲的「白色力量」背後最主要的推手，其實就是藍綠兩黨。傳統藍綠對決的思維，在年底的台北市長選舉中將會被完全揚棄。藍綠兩黨若是仍然執迷不悟，恐怕很快就會一起在歷史的潮流中「同歸於盡」。

孫大千指出，PTT網路投票顯示，自認為柯粉的鄉民有85.8%不會在年底投給民進黨候選人，根據柯陣營評估在台北市的鐵票有35萬票來統計，表示年底台北市已有30萬票絕對不會投給民進黨。這30萬票代表了新興中間選民的實質存在，也是柯文哲是否能夠順利連任的關鍵力量。這股白色力量的崛起和凝聚，其實是來自於下列的幾個原因：

第一，藍綠兩黨對於解決「低薪」問題的毫無作為。主計處最新資料指出，台灣實質經常性薪資為3萬8344元，仍低於18年前水準 。台灣官方統計顯示，去年台灣勞工平均月薪為約3萬8656元，薪資水準竟然和墨西哥相近。對於「悶經濟」的無奈和憤怒，使得「厭世代」的青年朋友放棄對傳統政治人物的期望和支持。

第二，藍綠兩黨始終陷在歷史的恩怨情仇中，而無法自拔。對於年輕世代來說，老掉牙的陳年舊帳根本沒有辦法引起他們的共鳴。

第三，藍綠兩黨一直無法熟悉新興選民的對話平台，也無法流利的使用他們的語言。蔡英文總統在2016年時，曾經以獨特的文青風格短暫獲得了認同，可惜當選後的種種作為，又被他們看破手腳。

第四，藍綠兩黨持續在操作無聊的政治議題，以鞏固各自的基本盤。最終的結果，就是離年輕世代愈來愈遠。

孫大千。報系資料照
孫大千。報系資料照
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選舉民進黨孫大千

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