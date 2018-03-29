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國民黨桃園市長初選民調 陳學聖勝出

2018-03-29 00:07聯合報 記者張裕珍許政榆李京昇王寓中／連線報導

國民黨桃園市長初選民調結果，立委陳學聖（中）勝出；民調第三的前立委楊麗環（左）質...
國民黨桃園市長初選民調結果，立委陳學聖（中）勝出；民調第三的前立委楊麗環（左）質疑民調不公要求重做。 記者張裕珍／攝影
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國民黨桃園市長初選民調結果，立委陳學聖以百分卅五支持度勝出，將代表國民黨挑戰競選連任的市長鄭文燦。陳學聖表示，最艱難的挑戰剛開始，國民黨沒有分裂本錢，將盡最大努力應戰。不過，民調第三的前立委楊麗環質疑不公，要求重做民調。

國民黨桃園市黨部昨天公布初選民調結果，陳學聖獲百分之卅五點六八九支持度，桃園市議員魯明哲以百分之卅三點○六七居次，前立委楊麗環以卅一點二四五排第三。

楊麗環得知民調居末忿忿不平，指自己的觀察員監聽電話民調，其中兩家都是她贏，另一家和對手是平手，但結果卻是自己三家民調全輸，「太離譜」，無法相信這樣的民調結果，要求重做。

國民黨組發會主委李哲華表示，楊麗環抗議的理由莫名其妙，無法接受，況且民調第二名的桃園市議員魯明哲也沒有抗議，展現的風度，值得楊麗環深思。李哲華表示，民調執行過程嚴謹，楊麗環都派觀察員監聽，若有問題，應該當場提出，不能因為成績不如己意，就質疑民調不公。

國民黨民調諮詢小組召集人黃國敏指出，民調公司同時有五十線電訪，楊麗環所派的觀察員無法全面兼顧，監聽線路僅為五十分之一，不一定符合最終民調結果。民調公司之一ＴＶＢＳ民調代表說，觀察員僅能聽到其中三、四十通，抽樣誤差很大，不能以此為準。

陳學聖表示，他相信黨部與民調公司的公平性，若真有作假，重做沒有關係。他強調，國民黨沒有分裂的本錢，大家一定要團結一致，會拜訪其他兩位參選人尋求支持，現在起是艱難挑戰的開始，會盡最大努力整合國民黨內最多力量。

陳學聖說，自己跟民進黨對手、現任市長鄭文燦最大的不同是不會亂花錢，未來會用更精準預算創造更好更有感的建設。

起步最晚的魯明哲表示，團結是國民黨在這次桃園市長選舉的一隻母雞，每位參選人都要有勝出的準備、退出的風度，呼籲自己支持者集中力量支持陳學聖。

桃園市長鄭文燦說，相信自己和陳學聖會有一場君子之爭，他會用執政的表現來爭取選民支持。

國民黨楊麗環陳學聖

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