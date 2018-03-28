錕P訪鍾小平拉攏泛藍？ 李錫錕：結合反柯泛在野勢力

2018-03-28 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



宣布以無黨身分參選台北市長的台大教授李錫錕，中午與國民黨台北市長擬參選人鍾小平見面，相談台北市政。李錫錕強調，藍營在北市是在野，他要結合泛在野力量，只要覺得柯文哲市長不適任的各黨派勢力，他都會去拜訪。

李錫錕說，他早年選台北縣長時鍾小平就幫忙他，他認為鍾小平應該是國民黨在選民心中的標準形象，活潑、有幹勁、有活力，他選台北市長來拜訪台北市議會議員，第一個就找鍾，並祝福鍾在國民黨初選旗開得勝 。

媒體問錕Ｐ，兩人不是對手嗎 ？鍾小平說，第二階段才是對手，第一階段(國民黨黨內初選) 是老師愛護學生，希望他能獲國民黨提名，第一段老師會幫他 。

媒體追問兩人是否會整合，李錫錕說，讓選民來整合，讓選民選出心目中的領導人，透過這場君子之爭，樹立 民主政治典範，在和諧競爭之下把柯市長換掉。鍾小平說，應該結合反柯文哲力量，要拉下柯不容易，應該整合一切反柯文哲力量，包含國民黨、親民黨、新黨、白色力量和無黨籍。

媒體問李，他是否來挺鍾小平，李錫錕說，外界如何解讀不知，但挺他是當然的。 至於他的另一學生丁守中，是否也會去拜訪，李說他是選市長非總統，所以來拜訪市議會，丁不是議員，訪丁不是最近的計畫。李還補充說，私下有和丁見過面啦，退休立委很多，不好意思說要拜訪誰。

至於是否會再拜訪社會民主黨等第三勢力，李錫錕說，他們是泛在野力量，面對柯文哲，都是在野，未來會再拜訪第三勢力和各黨派，只要覺得柯文哲不適任，他都會去拜訪。