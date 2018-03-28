簡訊羅生門？ 陳亭妃陣營：南市府沒釐清會有後遺症

2018-03-28 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



民進黨台南市長初選由黃偉哲出線，支持陳亭妃的民進黨議員以及國民黨議員今在台南市議會質詢時指出，3月初有許多人收到疑似由台南市政府發出的支持特定市長初選參選人簡訊，雖議員呂維胤已表示是他所發，但仍要求市府新聞處公布該支簡訊號碼歷年發送的簡訊內容。新聞處長許淑芬澄清，台南市政府沒有該支號碼的管理權限，也不清楚是誰管理。

「這件事情沒釐清會有後遺症！」民進黨議員賴惠員、陳怡珍、蔡旺詮今質詢表示，此簡訊發送號碼至少從2013年起，發送昔日台南市長賴清德相關資訊，不論是「台南市升格三年，感謝有您支持，未來會更加努力…」，甚至是「清德即將北上擔任行政院長，感謝栽培，未來會繼續為台灣打拼…」等內容，顯示此簡訊系統與賴清德有關連，但台南市新聞處卻一再以發送市長簡訊非業務內容推託，從未主動釐清此系統的管理人為何？平時付費來源又是什麼單位？令人匪夷所思。

蔡旺詮說，呂維胤雖自認發出這則簡訊，但若市府真的重視民主法治行政中立的重要，應該自我調查並主動歡迎檢調調查，而非給人一問三不知的印象，「難道掌握行政資源、權力的人都可以濫用嗎？」

陳怡珍說，這個電話號碼是賴清德擔任台南市長期間發出的簡訊系統，要求市府新聞處提供歷年該號碼所發出的簡訊內容及時間點。

國民黨議員林燕祝、洪玉鳳、王家貞表示，賴清德在用的電話號碼竟是由一位民意代表去管理，明明是公務的電話卻又介入政黨選舉，應交由檢調去調查真相為何。

主席蔡育輝裁示，請市府調查100至107年3月底，以0911510506所發的簡訊內容是由哪個單位申請、發送、付費，調查結果函送議會。