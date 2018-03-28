民進黨bye bye！蘇煥智確定退黨了 無黨籍身分選北市長

2018-03-28 14:41 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



前台南縣長蘇煥智本月3日宣布以無黨籍身分參選台北市長，同時將退出民進黨震撼政壇。蘇煥智昨委由前縣府秘書陳素華拿退黨聲明書，前往民進黨新營黨部，聲明即刻起退黨，黨工受理後將轉呈黨中央處置。