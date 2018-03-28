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社民黨召集人范雲：不排除參選台北市長

2018-03-28 13:10聯合報 記者許家瑜╱即時報導

社民黨召集人范雲和黨員今天受邀上廣播節目蔻蔻早餐。圖/蔻蔻早餐提供
社民黨召集人范雲和黨員今天受邀上廣播節目蔻蔻早餐。圖/蔻蔻早餐提供
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2018台北市長選戰激烈，目前已經參選爆炸，社民黨召集人范雲和黨員今天受邀上廣播節目蔻蔻早餐，節目中主持人周玉蔻問及關於社民黨召集人范雲是否有意參選台北市長，范雲表示，不排除參選台北市長，但先以市政政策研擬以及議員選戰布局為優先考慮。

范雲表示，不少人認為范雲參選台北市長，以母雞帶小雞的方式，對於社民黨台北市議員候選人的選情有幫助。母雞帶小雞只有對社民黨有意義，需要對台灣、台北市的都市願景有完善的規劃才是首都市長格局。目前社民黨已針對台北市的市政進行嚴密的政見研擬，未來將會逐步推出。

范雲表示，社民黨自2016年開始就有許多年輕人加入，與范雲同台上節目的劉仕傑是一位青年外交官，擬定參選台北市士林北投區，深諳市政的規劃，對於都市的發展與民生議題有深厚的研究，會將在國外擔任外交官的經驗帶入市政的規劃，並且以青年、具有國際觀的角色，成為士林北投監藍綠兩大黨的代言人；另一位許菡芸是最年輕的台北市議員參選人，今年25歲的他，自畢業後就投入基層經營，在台北的社區深蹲經營。在與青年有關的議題，以及先前幾波反修惡《勞基法》的抗爭中，許菡芸都是社民黨的青年領導。除此之外仍有其他縣市優秀的候選人即將公佈參選。

范雲表示，社民黨槍手、子彈已就位，只差鳴槍，社民黨將逐波公布參選人，並推出完整市政政見。

社民黨范雲2018台北市長選舉

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