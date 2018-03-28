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國民黨陳學聖出線 鄭文燦：「執政才是勝選的保證」

2018-03-28 12:15聯合報 記者李京昇╱即時報導

國民黨桃園市長參選人最後由陳學聖出線，鄭文燦稍早說，執政是勝選的保障。圖／市府提...
國民黨桃園市長參選人最後由陳學聖出線，鄭文燦稍早說，執政是勝選的保障。圖／市府提供
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國民黨桃園市黨部，今天早上10點進行市長黨內初選，民調結果揭曉，由現任立委陳學聖出線；民進黨籍現任市長鄭文燦說，相信彼此會是君子之爭，而他認為執政才是勝選保證。

國民黨桃園市長黨內初選，有立委陳學聖、前立委楊麗環與市議員魯明哲3人競逐，歷經3天電話民調，最後確定由陳學聖掛袍上陣披迎戰民進黨籍現任市長鄭文燦。

對此，鄭文燦稍早先是恭賀陳學聖順利通過初選，他表示，未來彼此有競爭是必然的，他相信他和陳學聖會有一場君子之爭，而他會繼續做好本分，他認為執政才是勝選的保證。

陳學聖鄭文燦民進黨107年九合一選舉

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