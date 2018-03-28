呂秀蓮：政黨初選提名機制完全破功

2018-03-28 12:14 中央社 台北28日電



表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民主進步黨要推誰參選台北市長備受矚目，前副總統呂秀蓮今天表示，政黨黨內初選機制完全破功，民進黨砲製第二個柯文哲，也不一定就可以勝選。

表態參選台北市長的呂秀蓮今天舉行「328傳奇」記者會，她分析這幾年政黨有泡沫化危機，所以才會4年前選出台北市長柯文哲，今年年底投票到底誰勝出實在很難講，「也不一定民進黨砲製第二個柯文哲，就可以達到目的。」

呂秀蓮說，4年前沒來由推出一個和民進黨毫無關係的人，要整個黨全力支持他，現在回過頭來大家都在批評謾罵。

呂秀蓮說：「我在想4年前柯P是誰拱出來的，那些沒經過檢驗、無條件跟市民推薦背書的人，不管是政黨或名嘴有沒有反省？是不是應該跟台北市民做一番交代？如果你們錯了是不是應該道歉？民進黨員的熱情奮鬥，你們就可以丟到垃圾桶嗎？」

呂秀蓮希望這次台北市民要做主，認真去認識每個想選的人，也要告訴政黨，「如果沒有很好的黨內初選機制，你們不配替台北市民決定市長候選人」，不是少數幾個擁有權勢的人黑箱作業，決定台北市民只能從哪幾個人中選出市長，「4年前錯誤有檢討反省道歉嗎？」

她認為，各政黨黨內初選提名功能已經破產，台北市民要自主，超越黨派，認真看待候選人。她期待今年市長候選人會非常多，不要管是哪個黨的候選人，只要過去經驗充足、政見符合需要，就多認真跟他接觸。

媒體會後追問呂秀蓮，對前總統陳水扁在最新一期的「勇哥物語」中挺立委姚文智選台北市長的看法。

呂秀蓮表示，陳水扁也變來變去，要支持的人也變了好多次，「聽聽就好」。呂秀蓮並表示，她拜訪過陳水扁，陳水扁覺得對呂秀蓮來說「這個市長太小了」。

至於是否會參選到底？呂秀蓮僅表示，黨內初選機制完全破功，她會堅持她的理念。