【即時短評】陳學聖要勝選 黨內要加速整合

國民黨桃園市黨部今天上午公布桃園市長初選結果，由現任立委陳學聖勝出。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

2018大選倒數，國民黨原屬意不分區立委吳志揚再與鄭文燦對決，但吳志揚無意在戰，喊出「該戰就戰」的陳學聖順勢浮出，陳學聖雖看似聲望不及吳志揚，但他連任兩屆立委，熟稔地方重要議題，出線後若能加速整合黨內資源，帶領國民黨團結應戰，也許能打出漂亮一役。

60歲陳學聖是台灣大學政治系、淡江大學中國大陸研究所畢業、美國明州曼徹州立大學公共行政碩士，從政資歷完整，陸續擔任過8年記者、兩屆台北市議員、兩屆立委，並曾獲時任桃園縣長朱立倫的延攬，擔任桃園縣府文化局長。

陳學聖擔任文化局長3年期間，開始桃園落地扎根，不過2010年初，接受國民黨徵招參加中壢立委補選時，曾被質疑對地方不熟稔，是「空降」參選，當年落敗後續留中壢深耕，2012年終於如願當選立委，2016年連任成功迄今。

在此次初選民調中勝出的他，確定代表國民黨迎戰外界看好拚連任的民進黨籍鄭文燦，陳學聖雖然不及鄭文燦現任優勢，但他口才一流，在立法院問政風格犀利，就事論事的批判力道也讓人印象深刻，未來選戰議題攻防，精彩可期。

不過，陳學聖是中壢區立委，中壢以外扎根並不深厚，加上過去曾擔任北市議員、立委的經驗，部分桃園人對他印象恐停留在北市問政，陳學聖改戰桃園市百里侯，未來八個多月勢必得更加勤快，一如他所言「國民黨不該分裂，就算整合也不見得會贏」，陳勢必要一鼓作氣整合黨內資源，才有機會重返藍天。