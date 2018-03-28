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綠民調侯友宜大勝賴、蘇？ 周錫瑋：綠刻意做出來的

2018-03-28 11:19聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

民進黨內部傳有一份民調，侯友宜對賴清德或蘇貞昌等綠營可能人選，且都勝過10％，對...
民進黨內部傳有一份民調，侯友宜對賴清德或蘇貞昌等綠營可能人選，且都勝過10％，對此周錫瑋說，綠營一直想要國民黨促成「一個比較好打對手」，是刻意做出的。圖／周錫瑋選辦提供
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民進黨內部傳有一份民調，爭取國民黨新北市長提名的侯友宜對上行政院長賴清德或前行政院長蘇貞昌等綠營可能人選，都勝過10％；對此，同樣爭取國民黨新北市長提名的周錫瑋說，綠營一直想要國民黨促成「一個比較好打對手」，是刻意做出的。

周錫瑋說，就他所瞭解到，民進黨裡有許多朋友「一直認為周錫瑋才是難打對手」，因此民進黨民調只有侯友宜、且大勝10％，「是一個策略而已」。周錫瑋說，和最進幾個民調比較，「這個民調也是刻意做出來的」。

而昨天周錫瑋再度控訴，新北市府上層施壓給下級，阻撓他辦活動或參加活動，周錫瑋今表示「朱立倫有跟我談過」，朱也認為有些地方不妥，並說會處理，後續兩人也沒有再見面，表示「初選打到這裡，我不會為難他」。

周錫瑋說，選舉一直到現在都有受阻撓問題，例如農會連署2次被阻擋，泰山、三峽和新店原本約好要辦座談會，都因為壓力而取消。他的幕僚和以往市府合作的同仁聊過，周錫瑋說，不會為難以往同仁「不會去追究」。

至於初選逼近，昨天侯友宜去立院是否有意拉抬選戰層級，周錫瑋說，所有候選人都想在選舉造勢，但效果如何是大問號。自己又是如何催票？周錫瑋說，就是多與民眾溝通，了解市民期待，並說明具體政見。

周錫瑋表示，選舉時是好朋友，選完後還是好朋友，希望國民黨要有這個氣氛。

周錫瑋2018新北市長選舉侯友宜

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