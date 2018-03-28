民調支持率勝出 陳學聖：民調若作假一定重新來過

2018-03-28 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



國民黨桃園市長黨內初選今天公布民調結果，歷經三天民調統計，立委陳學聖（中）以平均支持率35.689%，擊敗對手前立委楊麗環（左）31.245%、市議員魯明哲（右）33.067%。記者張裕珍／攝影 分享 facebook

國民黨桃園市長黨內初選今天公布民調結果，歷經三天民調統計，立委陳學聖以平均支持率35.689%，擊敗對手前立委楊麗環31.245%、市議員魯明哲33.067%，陳學聖確定代表藍營迎戰民進黨籍現任市長鄭文燦，他今天在市黨部受訪強調，國民黨沒有分裂本錢，會盡最大努力整合國民黨最多力量，為桃園創造最大幸福。

陳學聖得知勝選之後，在對手魯明哲與黨部副主委于北辰等人陪同下致詞表示，「相信是個艱難挑戰的開始」，但會用最大努力整合國民黨內最多力量，找回失落的民意，也會桃園創造最大幸福。

「國民黨沒有分裂的本錢，我會全力以赴」，陳學聖說，自己跟鄭文燦最大差別在「我不會亂花錢」，自己會用更精準的預算創造更有感建設，不會一天到晚忙著剪綵、開工或動土，將會花時間與人民溝通，去思考桃園的美好未來。

不過，初選民調結果公布，對手之一楊麗環不滿民調結果，認為監看三間民調公司的民調過程，至少有兩家自己都是贏的，為何結果會是落在第三名，楊早上也現身記者會公開砲轟此事，讓陳學聖與魯明哲等人在旁聽了頗為尷尬。

陳學聖說，民調過程一定要公正公開公平，這三家民調公司都有名，被指控有作假，對信譽是很大傷害，他強調，「若有作假一定會重新來過，重作沒有關係」，但現階段「國民黨沒有分裂本錢， 整合都不見得會贏，何況是分裂」 ，重申黨內不該分裂立場。

國民黨桃園市長黨內初選今天公布民調結果，歷經三天民調統計，立委陳學聖（左）以平均支持率35.689%，擊敗對手出線。記者張裕珍／攝影 分享 facebook