藍桃市長民調無簽名封印 楊麗環疑數據「容易竄改」

2018-03-28 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



國民黨桃園市黨部今天上午公布國民黨桃園市長候選人，由陳學聖勝出，參選人楊麗環表達不滿。記者許政榆／攝影 分享 facebook

國民黨桃園市黨部今天上午10點公布桃園市長初選民調結果，最終由陳學聖勝出，成為國民黨桃園市長候選人。但參選人之一楊麗環相當不滿民調結果，在記者會前開砲質疑市黨部民調有錯誤，在民調公佈記者會上雖說會全力支持勝出的人，「但仍然不相信監聽結果」。

楊麗環說，由艾普羅民調、世新大學民調、TVBS民調三家民調公司共同統計，最後平均支持率，排序分別為陳學聖35.689%、魯明哲33.067%、楊麗環31.245%，由現任立委陳學聖勝出。楊麗環質疑，監聽過程中，兩家的數據明明都是贏的，另一家數據則是平手，即便有落差，也不至於像市黨部公布結果一樣，落差這麼大。

國民黨桃園市黨部公布三家民調資料。記者許政榆／攝影 分享 facebook

楊麗環眼眶泛淚、憤憤地說，三天民調做完後，一片光碟留在民調公司、另一片則給市黨部一組組長李世俊，參選人即便想取得原封信封內的光碟資料，但市黨部不同意，這樣的話參選人並不知道實際民調，「黨部給誰（候選人）就很容易、竄改就很容易」。楊麗環最後說，相信我們三位參選人都很優秀，市黨部公佈結果後，毫無疑問會全力支持勝出的人。

市黨部在記者會後補充，的確就像楊委員所說，按照往例市黨部會留一份光碟，但這後面都有每位指派的觀察員簽名封印，完全都沒有拆封，若之後有必要可以把資料跑出來，並強調國民黨桃園市黨部是公平、公正、公開來辦這次黨內初選。