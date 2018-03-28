國民黨桃園市長初選陳學聖出線 楊麗環認不公憤離席

2018-03-28 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



立委陳學聖出線。本報系資料照片/記者胡經周攝影 分享 facebook 國民黨桃園市長黨內初選有立委陳學聖、前立委楊麗環與市議員魯明哲3人競逐，歷經3天電話民調，今天早上十點民調結果揭曉，由陳學聖擊敗對手，將披藍袍迎戰民進黨籍現任市長鄭文燦。

不過，楊麗環對民調結果有意見，認為民調不公，憤而在記者會前離席。

國民黨此次黨內初選過程話題不斷，原先最受黨內屬意的不分區立委、前桃園縣長吳志揚農曆年前宣布不再回鍋參選，前立委楊麗環則是最先表態者，立委陳學聖也在吳志揚不選後，強調該戰就戰毅然投入初選，市議員魯明哲則在多人勸進之下，初選登記最後一天才現身登記，形成三人競逐態勢，競爭激烈。