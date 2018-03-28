立法院會播競選影片惹議 吳秉叡：有不同聲音很正常

2018-03-28 10:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



有意角逐新北市長大位的民進黨立委吳秉叡，昨日在立法院會質詢時出奇招，要求行政院長賴清德欣賞他的「市長競選影片」，後來在引發各界討論，有網友在網路批評吳秉叡公器私用，對此吳秉叡今表示，有不同的聲音很正常。

吳秉叡表示，有不同的聲音很正常，因對於新北市未來的方向要如何發展有不同的看法，像這個為新北市再找出路，所以影片裡面提到非常多的政策重點，而這些政策重點跟行政院討論之後，非常榮幸獲得賴院長全力的支持，他再指示行政院要成立對口小組，一起來推動這個政策，所以還會繼續研究深化，覺得政策可以得到行政院的肯定，非常高興。

至於吳秉叡選在立院議場播放競選影片，是否用意是要賴院長幫忙背書？吳秉叡說，當然因為這個大的計畫一定跟中央有關，中央的政策將來會影響這個政策的成敗，精心研擬這麼久的計畫，當然能夠跟行政院討論這個是榮幸，整個質詢總共15分鐘，從頭到尾也都有影片留檔，也有po在facebook上面，歡迎大家去從頭看到尾。