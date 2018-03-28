幾個小故事 看柯文哲白色力量如何形成旋風

2018-03-28 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



曾在柯文哲競選團隊效力的彭盛韶說，柯P一舉一動「渾然天成的有梗」。記者陳珮琦／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲運用網路社群、大數據的功力，外界多肯定，但他到底是怎麼操作的？曾在柯P競選團隊效力的彭盛韶說，柯P一舉一動「渾然天成的有梗」；幕僚舉例說明，大家聽了更能心領神會。

昔日選舉團隊成員說，當時打選戰要全面關注網路動態，據以研擬「作戰」計畫。像選戰期間，柯去過錄音室練唱，結果發現網路回響很高，幕僚接著就安排柯與其他獨立音樂團隊互動，累積網友對柯文哲的喜好度。

競選團隊也會監看網友對於當時的對手、連勝文的批評，甚至加以運用。像當時連勝文舉辦「working holiday」活動，頗受好評；柯文哲神回一句我都「working everyday」，不僅帶動網路酸文風向，更立刻「破了」連勝文的局面。

彭盛韶說，柯P一舉一動與一般的政治人物刻板、拘謹的形象形成強烈的落差，尤其帶點無厘頭的「幹話」、「垃圾話」，正好打中年輕族群，讓人感覺與他很親近、沒有距離。

市長任內，柯P曾上網路名人蔡阿嘎的節目宣傳世大運，兩人的粉絲人數都直線竄升，與網紅合作，魚幫水、水幫魚，也是「得分」佳作。

搭上直播熱潮，柯市府為了宣傳政策，柯P會找各局處首長吃午餐、開直播，半小時按讚人數竟破萬，留言上千則。彭盛韶分析，「大家就愛看柯市長，就連他坐在局長旁邊悶不吭聲，年輕人就覺得很酷。」